Сегодня 04:49 Кувалда Путина заговорила первой. Ответ на угрозы Калининграду поставил НАТО на колени Baijiahao: на угрозы НАТО Калининграду Россия показала «кувалду» 0 0 0 Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Власть

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Окруженный недружественными странами Калининград в очередной раз стал символом мощи Кремля. Владимир Путин, не тратя слов на дипломатию, ядерной кувалдой преподал НАТО жестокий урок, сочли авторы аналитической статьи на китайском сайте Baijiahao.

Страны НАТО захотели Калининград? Летом 2025 года Калининград оказался в эпицентре международного напряжения. Причиной стали агрессивные заявления командующего сухопутными силами НАТО Кристофера Донахью. Американский генерал заявил о наличии плана захвата российского эксклава, утверждая, что Запад может с легкостью реализовать эту операцию. Донахью посчитал, что у НАТО есть все возможности подавить всю оборону Калининградской области и «стереть этот укрепленный район России с лица Земли». Высокопоставленный военачальник Альянса уточнил, что оперативные планы на такой случай уже разработаны. Он не раскрыл, какие страны могут согласиться принять участие в военной операции.

Фото: РИА «Новости»

Война НАТО с Китаем и Россией В том же месяце главком объединенными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил старт войны Альянса с Россией и Китаем в 2027 году. Гринкевич связал такое противостояние с якобы намерением КНР вернуть Тайвань. Перед этим, полагает главком Гринкевич, Си Цзиньпин попросит Владимира Путина «отвлечь НАТО». Решительный ответ Кремля Китайские аналитики из издания Baijiahao отметили, что российское руководство решительно и без лишних дискуссий отреагировало на угрозы НАТО. В Москве не стали тратить время на долгие дипломатические формальности, такие как вызов послов и вручение нот протеста. Вместо этого последовал четкий сигнал, который исключает любые сомнения в серьезности намерений российского государства. Ядерный ответ на столе В ответ на провокационные высказывания генерала Донахью российские официальные лица подчеркнули недавние заявления Владимира Путина о постоянной боеготовности стратегических ядерных сил страны, пишет Baijiahao. Вероятно, авторы материала имеют ввиду заявление лидера ЛДПР Владимира Слуцкого.

Фото: Olga Sokolova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ», — таким образом политик комментировал выпад генерала НАТО. Президент России же ранее констатировал, что любые попытки нанести ущерб российским интересам будут немедленно пресечены самым жестким образом. Этот ответ стал явным и недвусмысленным предупреждением НАТО о невозможности пересечения «красных линий». Говорить будет «кувалда» Авторы материала из Китая образно сравнили ответ России с решением «достать кувалду» на глазах у потенциального противника. Москва, по мнению издания, продемонстрировала полную готовность использовать все доступные средства, включая ядерное оружие, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. НАТО, добавили публицисты, дали четко понять, что любые агрессивные действия против Калининграда неприемлемы.