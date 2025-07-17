Командующему армией США в Европе и Африке генералу Кристоферу Донахью нужно помнить о существовании ядерной доктрины РФ. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, его слова привел ТАСС.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной РФ», — сказал он.

Лидер ЛДПР добавил, что подобные размышления являются планом по развязыванию третьей мировой войны. По словам Слуцкого, на сегодняшний день НАТО представляет угрозу мировой стабильности и безопасности. Он также отметил, что Донахью должен отдавать себе в этом отчет, делая подобные заявления.

Ранее Defense News опубликовало интервью с американским генералом Донахью, который заявил, что Калининградская область окружена со всех сторон сторонниками НАТО. Он отметил, что это позволит странам альянса быстро стереть российский регион с лица земли.