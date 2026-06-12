Сегодня 14:42 От врачей и ученых до режиссеров и правозащитников. В Кремле вручили звезды Героев Труда и госпремии Путин в День России вручил в Кремле звезды Героев Труда и госпремии 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

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В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца чествовали людей, чьи достижения определяют развитие страны в науке, культуре, медицине, промышленности и общественной деятельности. Президент Владимир Путин вручил государственные премии и золотые медали Героев Труда, отметив, что именно такие люди своим трудом создают настоящее и будущее России.

Награды для ученых и врачей Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий стали директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев и заместитель директора центра Николай Коновалов. Награду присудили за разработку и внедрение инновационных методов хирургического лечения заболеваний центральной нервной системы. Еще одну премию в этой области получили специалисты, создавшие отечественный комплекс гидравлического разрыва нефтяных и газовых пластов: Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корма-Вавилова. От правозащиты до культуры Государственной премии за достижения в области правозащитной деятельности удостоена бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Президент отметил ее готовность работать там, где людям особенно необходима помощь и защита.

Фото: РИА «Новости»

«Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой», — заявил Путин. В области гуманитарной деятельности награду получил ректор МГУ Виктор Садовничий, а премию за достижения в благотворительности — директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров.

Фото: РИА «Новости»

Лауреатом госпремии в области литературы и искусства стал режиссер Андрей Кончаловский. Также награды получили продюсеры исторических фильмов Мария Ушакова и Екатерина Жукова. «Неразрывность прошлого, настоящего и будущего — в творчестве блестящего режиссера и сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского», — подчеркнул президент.

Фото: РИА «Новости»

Звезды Героев Труда Золотые медали Героев Труда России получили генеральный директор крымского завода «Фиолент» Александр Баталин, начальник лаборатории НИИ химмашиностроения Леонид Бобе, машинист соликамского рудника Владимир Данилов, генеральный директор агропредприятия «Донское» Александр Колесниченко, руководитель компании «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь предприятия «Электроспецтехника» Анатолий Свиридов, начальник сектора ЦНИИ точного машиностроения Петр Сердюков и народная артистка РСФСР Марина Неелова. Глава государства отдельно отметил вклад Нееловой в отечественную культуру, подчеркнув, что ее талант и способность к глубокому перевоплощению покорили несколько поколений зрителей. «Ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», — отметил Путин на церемонии. «Все этапы нашей истории — единое целое» Открывая церемонию, Путин поздравил россиян с Днем России и подчеркнул значение исторической преемственности. «Все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал президент. Обращаясь к лауреатам и Героям Труда, глава государства отметил, что столь высокие награды получают люди, для которых профессия и служение своему делу становятся смыслом жизни. Завершая церемонию, Путин поздравил присутствующих с государственным праздником и подчеркнул, что Россия всегда ощущала поддержку высших духовных ценностей. «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня день России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной», — сказал он. По словам президента, страна сохраняет силу благодаря людям, которые своим трудом, талантом и ответственностью продолжают создавать ее историю.