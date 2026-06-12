В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Глава государства вручает золотые медали «Герой Труда Российской Федерации», а также Государственные премии за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности.

Награды получают представители научного сообщества, деятели культуры и искусства, а также граждане, внесшие значительный вклад в развитие благотворительности и защиту прав человека.

Церемония традиционно проходит в День России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что День России объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее. Он поздравил жителей с праздником и пожелал им здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.