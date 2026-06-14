От Украины до Ирана. О чем говорили Путин и Трамп по телефону
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа носила дружеский и откровенный характер, она продолжалась 55 минут, сообщил помощник президента главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.
Украина стала центральной темой
Одной из главных тем разговора оказался украинский конфликт. Как сообщил Ушаков, Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
«Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий», — подчеркнул он.
По словам представителя Кремля, американский лидер заявил о готовности использовать свое влияние как на европейских союзников, так и на Киев для поиска путей урегулирования. В частности, этот вопрос может обсуждаться в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
В свою очередь Путин, как рассказал Ушаков, заявил, что удары по российской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на поле боя.
Во время беседы также затронули тему возможных переговоров между Москвой и Киевом. Путин вновь обозначил прежнюю позицию Кремля по вопросу личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Как говорилось ранее: хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — сказал Ушаков.
В Москву вновь приедут представители США
Отдельное внимание стороны уделили дальнейшим российско-американским контактам. Как сообщил Юрий Ушаков, в ближайшее время в Россию вновь прибудут специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — сказал представитель Кремля.
Иран и ситуация на Ближнем Востоке
Часть разговора оказалась посвящена событиям вокруг Ирана. утин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог привести к масштабной дестабилизации региона, постепенно движется к урегулированию. Кроме того, лидеры обсудили готовящийся меморандум между США и Ираном.
«Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня», — сказал помощник президента России.
В Кремле считают, что деэскалация вокруг Ирана отвечает интересам международной безопасности и помогает снизить риски нового крупного конфликта на Ближнем Востоке.
Поздравления Трампу и разговор о Мелании
В беседе нашлось место и личным темам. Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения и направил ему специальное послание. По словам Ушакова, в поздравлении российский лидер отметил личные качества американского президента и его политические достижения.
«Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом», — рассказал Ушаков.
Путин также передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп и высоко оценил ее участие в гуманитарной работе по воссоединению российских и украинских детей с семьями.