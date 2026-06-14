От Украины до Ирана. О чем говорили Путин и Трамп по телефону

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор . Беседа носила дружеский и откровенный характер, она продолжалась 55 минут, сообщил помощник президента главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию.

Украина стала центральной темой

Одной из главных тем разговора оказался украинский конфликт. Как сообщил Ушаков, Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.

«Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, американский лидер заявил о готовности использовать свое влияние как на европейских союзников, так и на Киев для поиска путей урегулирования. В частности, этот вопрос может обсуждаться в ходе предстоящих контактов на саммите G7.

В свою очередь Путин, как рассказал Ушаков, заявил, что удары по российской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на поле боя.

Во время беседы также затронули тему возможных переговоров между Москвой и Киевом. Путин вновь обозначил прежнюю позицию Кремля по вопросу личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как говорилось ранее: хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — сказал Ушаков.