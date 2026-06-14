Путин подтвердил Трампу готовность встретиться с Зеленским в Москве

Президент Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, что готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, его процитировал ТАСС .

«Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее: хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с днем рождения. Американскому президенту исполнилось 80 лет.

Во время беседы, которая продолжалась почти час, лидеры договорились, что переговорщики США по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в российскую столицу в ближайшее время. Сейчас они заняты решением иранского вопроса.