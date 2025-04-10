Сегодня 03:07 От корги до овчарок. Каких собак дарил Путин детям Путин подарил девочке из ДНР в Мытищах щенка помеси шпица и лайки 0 0 0 Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Власть

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Сбылась давняя мечта девятилетней девочки, переехавшей из ДНР в Подмосковье. После письма в Кремль ей подарили щенка. Эта школьница не единственная, кому президент России Владимир Путин помог обзавестись питомцем. 360.ru вспомнил всех счастливчиков.

Метис для школьницы из ДНР Переехавшая в Мытищи девочка из Артемовска четыре года мечтала о собаке. Родителям не хватало денег, поэтому она написала об этом президенту. Путин передал ее просьбу Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Трехмесячного питомца — помесь шпица и лайки — нашли в одном из приютов. Девочка назвала его Тео.

«Моя мечта сбылась. Я сразу поняла, что это все, мы будем самыми лучшими друзьями. С ним мы будем играть вместе, проводить время. Просто была в восторге», — сказала она. Бульдог подмосковных волонтеров Марина Варбанская из Ленинского городского округа на добровольных началах готовит еду для военнослужащих, в свободное от учебы время ей помогает дочь-восьмиклассница. Девочка на горячей линии с президентом рассказала о мечте завести собаку. Так в семье волонтеров появился золотистый бульдог.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Овчарка для девочки из Макеевки Летчиков в ДНР встречала школьница с флагом России. В благодарность за поддержку военные провели девочке экскурсию по аэродрому, а глава республики Денис Пушилин от имени президента подарил собаку. «Для семьи бы я попросила щенка — немецкую овчарку. Это самая лучшая собака», — сказала девочка. Пес сразу признал хозяйку и не вырывался из рук. Она назвала его Рекси. Псковский Хатико Фильм с Ричардом Гиром так сильно впечатлил школьницу из Пскова, что она втайне от родителей попросила у Путина акита-ину. Девочка нашла почтовый адрес, отправила письмо и только после этого рассказала обо всем семье.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Семья Афанасьевых приняла нового друга и решила не менять ему имя, данное при рождении. Умка поселился в детской комнате. Корги по кличке Индиана Джонс Семья Семенец уже приютила котенка и шиншиллу, когда старшая дочь предложила завести щенка. В этом ей помог президент. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко привез в Выборг маленького вельш-корги пемброк. Мать, отец и две дочери с радостью приняли нового члена семьи. Они дали ему необычное имя — Индиана Джонс, сокращенно Джони. Швейцарская овчарка мальчику из Ярославля Школьник просил завести собаку с трех лет, но только в 12-летнем возрасте его мечта сбылась. Не добившись согласия родителей, он написал письмо президенту. Власти Ярославля привезли ему швейцарскую овчарку. «Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи», — заявил мальчик. Курская Ундина Семья Абрамовых из Курска не могла позволить себе породистую собаку, мать работала учительницей начальных классов и воспитывала двух детей. Ее 11-летняя дочь написала президенту письмо, и он подарил трехмесячного лабрадора ретривера.

Фото: Пресс-служба Курского городского собрания

Девочка назвала собаку Ундиной. Щенок быстро освоился и подружился с другими питомцами — котом и крысой. Хаски на Новый год Первоклассница из деревни Хмелинец в Липецкой области узнала из новостей, что Путин дарит собак. Она тоже мечтала о псе, но боялась просить об этом Деда Мороза, поэтому написала письмо президенту. Маленького хаски вручили под Новый год. Поручение президента исполнила администрация Елецкого района. Помощник школьнику из Красноярска Мать 12-летнего подростка попросила золотистого ретривера. Она выбрала эту собаку за умение найти общий язык с больными детьми, ведь ее сын страдал аутизмом. Женщина рассчитывала, что пес поможет ему развить навыки коммуникации. Щенка от президента привезли представители Министерства образования Красноярского края. С дрессировкой пса семье помогли специалисты. Голубоглазый хаски в Хакасию Из Казахстана в Хакасию переехала семья Марущенко с двумя дочерями. Они поселились в селе Белый Яр в съемной квартире и не имели возможности купить детям собаку — девочки мечтали о голубоглазой хаски.

Фото: РИА «Новости»

Мама скептически отнеслась к идее написать письмо Путину. Но старшая дочь все-таки отправила послание, пообещала ухаживать за псом и хорошо учиться. В ответ президент поручил подарить ей щенка и памятный подарок для сестренки. Долгий путь ньюфаундленда до Киргизии Школьница из киргизского города Балыкчы увидела в интернете собаку породы ньюфаундленд и влюбилась. Родители не могли купить породистого пса, и девочка решила обратиться к Путину. Он откликнулся на просьбу. Доставкой занималось посольство России. Полугодовалого ньюфаундленда привезли из Казахстана в Бишкек, чтобы вручить 10-летней хозяйке. Ретривер-компаньон девочки с аутизмом Страдающая аутизмом девочка из приморского поселка городского типа Славянка на форуме волонтеров попросила у Путина питомца. Ей вручили щенка золотистого ретривера. «Мне нравится Юки, щеночек», — отреагировала девочка.

Фото: РИА «Новости»

Лабрадор в Крыму В администрацию президента пришло письмо от мамы первоклассницы из Ялты. Девочка грезила о лабрадоре. Власти исполнили ее мечту. Помощник главы Крыма Юрий Абисов принес ребенку щенка с красным бантом на шее. Самку лабрадора назвали Варварой. Новый пес в Калужской области Общаться с животными медики посоветовали девочке из Обнинска, поэтому ее отец тоже обратился к главе государства. Он попросил особо общительных ретривера или лабрадора, так как дочери диагностировали аутизм. В квартире на тот момент уже жили три кошки, кролик и морская свинка. Ретривер по кличке Дара хорошо вписался в эту компанию.