От корги до овчарок. Каких собак дарил Путин детям
Путин подарил девочке из ДНР в Мытищах щенка помеси шпица и лайки
Сбылась давняя мечта девятилетней девочки, переехавшей из ДНР в Подмосковье. После письма в Кремль ей подарили щенка. Эта школьница не единственная, кому президент России Владимир Путин помог обзавестись питомцем. 360.ru вспомнил всех счастливчиков.
Метис для школьницы из ДНР
Переехавшая в Мытищи девочка из Артемовска четыре года мечтала о собаке. Родителям не хватало денег, поэтому она написала об этом президенту. Путин передал ее просьбу Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Трехмесячного питомца — помесь шпица и лайки — нашли в одном из приютов. Девочка назвала его Тео.
«Моя мечта сбылась. Я сразу поняла, что это все, мы будем самыми лучшими друзьями. С ним мы будем играть вместе, проводить время. Просто была в восторге», — сказала она.
Бульдог подмосковных волонтеров
Марина Варбанская из Ленинского городского округа на добровольных началах готовит еду для военнослужащих, в свободное от учебы время ей помогает дочь-восьмиклассница.
Девочка на горячей линии с президентом рассказала о мечте завести собаку. Так в семье волонтеров появился золотистый бульдог.
Овчарка для девочки из Макеевки
Летчиков в ДНР встречала школьница с флагом России. В благодарность за поддержку военные провели девочке экскурсию по аэродрому, а глава республики Денис Пушилин от имени президента подарил собаку.
«Для семьи бы я попросила щенка — немецкую овчарку. Это самая лучшая собака», — сказала девочка.
Пес сразу признал хозяйку и не вырывался из рук. Она назвала его Рекси.
Псковский Хатико
Фильм с Ричардом Гиром так сильно впечатлил школьницу из Пскова, что она втайне от родителей попросила у Путина акита-ину. Девочка нашла почтовый адрес, отправила письмо и только после этого рассказала обо всем семье.
Семья Афанасьевых приняла нового друга и решила не менять ему имя, данное при рождении. Умка поселился в детской комнате.
Корги по кличке Индиана Джонс
Семья Семенец уже приютила котенка и шиншиллу, когда старшая дочь предложила завести щенка. В этом ей помог президент. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко привез в Выборг маленького вельш-корги пемброк.
Мать, отец и две дочери с радостью приняли нового члена семьи. Они дали ему необычное имя — Индиана Джонс, сокращенно Джони.
Швейцарская овчарка мальчику из Ярославля
Школьник просил завести собаку с трех лет, но только в 12-летнем возрасте его мечта сбылась. Не добившись согласия родителей, он написал письмо президенту. Власти Ярославля привезли ему швейцарскую овчарку.
«Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи», — заявил мальчик.
Курская Ундина
Семья Абрамовых из Курска не могла позволить себе породистую собаку, мать работала учительницей начальных классов и воспитывала двух детей. Ее 11-летняя дочь написала президенту письмо, и он подарил трехмесячного лабрадора ретривера.
Девочка назвала собаку Ундиной. Щенок быстро освоился и подружился с другими питомцами — котом и крысой.
Хаски на Новый год
Первоклассница из деревни Хмелинец в Липецкой области узнала из новостей, что Путин дарит собак. Она тоже мечтала о псе, но боялась просить об этом Деда Мороза, поэтому написала письмо президенту.
Маленького хаски вручили под Новый год. Поручение президента исполнила администрация Елецкого района.
Помощник школьнику из Красноярска
Мать 12-летнего подростка попросила золотистого ретривера. Она выбрала эту собаку за умение найти общий язык с больными детьми, ведь ее сын страдал аутизмом. Женщина рассчитывала, что пес поможет ему развить навыки коммуникации.
Щенка от президента привезли представители Министерства образования Красноярского края. С дрессировкой пса семье помогли специалисты.
Голубоглазый хаски в Хакасию
Из Казахстана в Хакасию переехала семья Марущенко с двумя дочерями. Они поселились в селе Белый Яр в съемной квартире и не имели возможности купить детям собаку — девочки мечтали о голубоглазой хаски.
Мама скептически отнеслась к идее написать письмо Путину. Но старшая дочь все-таки отправила послание, пообещала ухаживать за псом и хорошо учиться. В ответ президент поручил подарить ей щенка и памятный подарок для сестренки.
Долгий путь ньюфаундленда до Киргизии
Школьница из киргизского города Балыкчы увидела в интернете собаку породы ньюфаундленд и влюбилась. Родители не могли купить породистого пса, и девочка решила обратиться к Путину. Он откликнулся на просьбу.
Доставкой занималось посольство России. Полугодовалого ньюфаундленда привезли из Казахстана в Бишкек, чтобы вручить 10-летней хозяйке.
Ретривер-компаньон девочки с аутизмом
Страдающая аутизмом девочка из приморского поселка городского типа Славянка на форуме волонтеров попросила у Путина питомца. Ей вручили щенка золотистого ретривера.
«Мне нравится Юки, щеночек», — отреагировала девочка.
Лабрадор в Крыму
В администрацию президента пришло письмо от мамы первоклассницы из Ялты. Девочка грезила о лабрадоре.
Власти исполнили ее мечту. Помощник главы Крыма Юрий Абисов принес ребенку щенка с красным бантом на шее. Самку лабрадора назвали Варварой.
Новый пес в Калужской области
Общаться с животными медики посоветовали девочке из Обнинска, поэтому ее отец тоже обратился к главе государства. Он попросил особо общительных ретривера или лабрадора, так как дочери диагностировали аутизм.
В квартире на тот момент уже жили три кошки, кролик и морская свинка. Ретривер по кличке Дара хорошо вписался в эту компанию.