«Была в восторге». Путин исполнил заветное желание школьницы из Мытищ

В Подмосковье школьница из ДНР получила щенка в подарок от Путина

По поручению президента России Владимира Путина школьнице из ДНР, проживающей сейчас в Мытищах, подарили трехмесячного щенка. Об этом рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Девятилетняя девочка написала письмо президенту, в котором попросила подарить ей собаку. Она мечтала о ней четыре года.

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области нашли трехмесячного щенка в одном из областных приютов. Так в жизни девочки появился трехмесячный Тео — помесь шпица и лайки.

«Моя мечта сбылась. Я сразу поняла, что мы будем самыми лучшими друзьями с ним. Мы будем играть вместе, проводить время. Я просто была в восторге», — призналась школьница.

Новиков отметил, что девочка и щенок будут вместе расти и «долго-долго жить счастливо».

Прошлой осенью в Подмосковье дочери волонтера Марины Варбанской по поручению Путина подарили щенка французского бульдога.