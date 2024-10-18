Сегодня 12:17 Сделанное добро вернулось в дом. Путин подарил золотистого бульдога семье волонтера в Подмосковье Семье волонтера в Подмосковье вручили подарок от Путина за помощь военнослужащим 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа Подмосковье

Волонтеры

Семья

Владимир Путин

Ленинский округ

Добро, сделанное другим, вернулось в семью волонтера Марины Варбанской. С дочкой Катей, ученицей восьмого класса, они живут в Ленинском округе Подмосковья. Теперь с ними поселился и французский бульдог — подарок от президента России.

Марина Варбанская активно занимается волонтерской помощью и уже два года скромно готовит обеды для военнослужащих. «Самое вкусное, по мнению бойцов, — наши молочные каши и борщ, которые готовят волонтеры всей страны. Мы очень гордимся своими разработками. Наша группа придумала свою рецептуру чечевично-фасолевого супа, который очень понравился ребятам на фронте», — рассказала Марина.

Однажды во время открытой горячей линии с Владимиром Путиным дочка волонтера поделилась мечтой о собаке. Президент исполнил ее, подарив семье золотистого бульдога.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 1/6 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 2/6 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 3/6 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 4/6 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 5/6 Фото: пресс-служба администрации Ленинского городского округа 6/6

Подарок передал им глава Ленинского округа Станислав Каторов. Он также поблагодарил семью за активную волонтерскую работу и добрые сердца. Катя Денисова учится в восьмом классе, она занимается танцами, а в свободное время помогает маме готовить гумпомощь. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».