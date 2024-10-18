Сделанное добро вернулось в дом. Путин подарил золотистого бульдога семье волонтера в Подмосковье

Добро, сделанное другим, вернулось в семью волонтера Марины Варбанской. С дочкой Катей, ученицей восьмого класса, они живут в Ленинском округе Подмосковья. Теперь с ними поселился и французский бульдог — подарок от президента России.
Марина Варбанская активно занимается волонтерской помощью и уже два года скромно готовит обеды для военнослужащих.
«Самое вкусное, по мнению бойцов, — наши молочные каши и борщ, которые готовят волонтеры всей страны. Мы очень гордимся своими разработками. Наша группа придумала свою рецептуру чечевично-фасолевого супа, который очень понравился ребятам на фронте», — рассказала Марина.
Однажды во время открытой горячей линии с Владимиром Путиным дочка волонтера поделилась мечтой о собаке. Президент исполнил ее, подарив семье золотистого бульдога.
Подарок передал им глава Ленинского округа Станислав Каторов. Он также поблагодарил семью за активную волонтерскую работу и добрые сердца.
Катя Денисова учится в восьмом классе, она занимается танцами, а в свободное время помогает маме готовить гумпомощь.