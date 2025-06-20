Международная палитра. О чем будет говорить Путин на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума в пятницу, 20 июня. О чем будет говорить глава государства и во сколько начнется его выступление — в материале 360.ru.

Темы выступления Путина на ПМЭФ-2025

ПМЭФ уже на протяжении нескольких лет становится площадкой для ключевых заявлений российского лидера относительно развития России и ее положения на мировой арене. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин активно готовится к предстоящему выступлению. Оно будет объемным, рассказал пресс-секретарь президента «Известиям».

«Это будет выступление, на котором будет дана оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым она, с точки зрения президента, должна развиваться», — сказал Песков.

Глава государства уделит внимание и оценке всей международной палитры, в рамках которой существует российская экономика. По словам представителя Кремля, состоится и пленарная сессия, которая может быть не менее интересной и дополнить речь Путина.