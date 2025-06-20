Международная палитра. О чем будет говорить Путин на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума в пятницу, 20 июня. О чем будет говорить глава государства и во сколько начнется его выступление — в материале 360.ru.
Темы выступления Путина на ПМЭФ-2025
ПМЭФ уже на протяжении нескольких лет становится площадкой для ключевых заявлений российского лидера относительно развития России и ее положения на мировой арене. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин активно готовится к предстоящему выступлению. Оно будет объемным, рассказал пресс-секретарь президента «Известиям».
«Это будет выступление, на котором будет дана оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым она, с точки зрения президента, должна развиваться», — сказал Песков.
Глава государства уделит внимание и оценке всей международной палитры, в рамках которой существует российская экономика. По словам представителя Кремля, состоится и пленарная сессия, которая может быть не менее интересной и дополнить речь Путина.
Во сколько начнется выступление Путина 20 июня
Точное время начала выступления еще не объявили, однако известно, что оно состоится после 14:00 по Москве. Об этом сообщил ТАСС.
Модератором пленарного заседания ПМЭФ-2025 с участием российского лидера выступит журналист из ОАЭ Надим Котеич, работающий в Sky News Arabian.
«Котеич уже встречался с Путиным. Он общался с президентом, когда была встреча с главными редакторами СМИ БРИКС накануне казанского саммита», — отметил Песков.
О чем говорил Путин на ПМЭФ-2024
В прошлом году выступление Путина на ПМЭФ также вышло весьма объемным. На нем российский лидер назвал место России в многополярном мире, отметив, что государство будет строить свою политику на базе гармоничного развития — не отказываясь от европейской культуры и проявляя уважением к традициям других народов.
Также президент озвучил условия переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что будущие договоренности должны отвечать интересам России и быть предельно надежными.
Экономическую политику США Путин назвал паразитирующей. Глава государства напомнил об уровне дефицита торгового баланса в Соединенных Штатах.