Путин назвал место России в многополярном мире

Россия будет строить свою политику на базе гармоничного развития: не отказываясь от европейской культуры и с уважением к традициям других народов. Об этом сказал президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Глава государства привел в пример Санкт-Петербург. По его словам, в Северной столице, в какую сторону ни посмотри, везде красиво. Потому что все сделано, исходя из принципов и законов гармонии. По такому же принципу Россия будет строить свою политику, пообещал Путин.

«Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И, естественно, будем опираться и на европейскую культуру, поскольку ее носителями является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относится к культуре и традициям других народов Российской Федерации», — объяснил президент.

Путин в ходе выступления на пленарной сессии также отмечал, что БРИКС имеет большой потенциал для расширения, и заверил, что поддержит стремление других стран присоединиться к объединению.