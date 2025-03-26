Нацпроекты, выплаты и борьба с ценами. Над чем работал кабмин России в 2024 году

Российский кабмин отчитался о работе за 2024 год. Итоги реализации нескольких нацпроектов подвел в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он также затронул темы соцподдержки, медицины, образования и экономики. Основные тезисы из речи главы правительства — в материале 360.ru.

Доходы россиян и меры социальной поддержки Выступление Мишустин начал с роста доходов россиян на 8,5% в 2024 году. Премьер-министр подчеркнул, что часть заслуги по увеличению этих показателей лежит на социальных программах поддержки.

Что касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума. Михаил Мишустин премьер-министр России

Среди мер соцподдержки в прошлом году новые решения приняли по помощи семьям с детьми. Среди них — расширение способов использования материнского капитала, а также увеличение выплаты по беременности и родам до 800 тысяч рублей и сохранение пособия по уходу за ребенком даже после возвращения родителей к работе.

Новую меру поддержки введут для семей с детьми в июне 2026 года. Если доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, то они получат ежегодную выплату в 50% от оплаченного НДФЛ. Она станет доступна для четырех миллионов семей, в которых воспитываются около 10 миллионов ребят.

Фото: РИА «Новости»

Многодетные семьи уже сейчас получают повышенный налоговый вычет, а также субсидии в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.

В 2024 году ею воспользовались почти 160 тысяч семей. Правительство продлило предоставление таких выплат для многодетных семей до конца 2030 года. Михаил Мишустин

Для российских пенсионеров провели индексацию страховой части пенсии на уровень инфляции в 9,5%. Кроме того, вернулась индексация выплат работающим пенсионерам. С апреля 2025 года социальные пенсии увеличат на 14,75%.

Также продолжилась поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

Наши ребята на передовой отстаивают интересы страны. В сложных условиях проявляют настоящее мужество. И наш долг — поддержать героев и окружить заботой их семьи. Михаил Мишустин

Мишустин пояснил, что бойцы СВО получили приоритетное право на медицинскую помощь и получение образования. Детей военных обеспечили бесплатными путевками на отдых, а также предоставили преимущество для поступления в вузы. Семьи бойцов освободили от уплаты налога на имущество и ряда пошлин.

Фото: РИА «Новости»

До конца этого года получение всех мер социальной поддержки упростят. Для оформления льготы достаточно подать одно заявление.

«Все это экономит время и нервы. Ведомства сами решают организационные вопросы. Будем развивать такую практику, опираясь на мнение людей, главное — их комфорт при взаимодействии с любым органом власти и государством в целом», — добавил глава правительства.

Модернизация сферы здравоохранения

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построили и отремонтировали более 10 тысяч поликлиник, куда поставили более 230 тысяч единиц медицинского оборудования. Кроме того, в России появились 21 детская больница. Продолжилась модернизация автопарка станций скорой помощи.

Всех новорожденных отправляют на расширенный неонатальный скрининг для проверки на 40 патологий.

Показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить. Михаил Мишустин

Детям с диабетом предоставили бесплатные системы непрерывного мониторинга глюкозы. Только в прошлом году их получили 58 тысяч ребят, а с этого года такую же помощь получат беременные женщины.

Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году их провели бесплатно более 1,5 миллиона раз. Михаил Мишустин

Глава правительства поблагодарил врачей и медицинских работников за их труд, который спасает жизни и здоровье людей.

Реализация нацпроекта «Образование»

За последние годы в России построили более 1,7 тысячи детских садов и 1,6 тысячи школ. Более семи миллионов учеников начальных классов получают горячее питание. С 1 марта вступил в силу закон, снизивший количество документов, которые нужно заполнять учителям. Кроме того, для преподавателей естественных и научных дисциплин усилили качество обучения. В прошлом году правительство разработало пятилетний план кадровой потребности, куда включили федеральные проекты «Профессионалитет» и «Приоритет-2030».

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look / www.globallookpress.com

При участии бизнеса в России открыли 370 кластеров учебно-производственных комплексов для обучения старшеклассников на рабочие специальности.

Расширилось целевое обучение за счет федерального бюджета. На 2025-2026 учебный год квоты увеличили почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским — до 100%. Михаил Мишустин

В рамках программы готовят специалистов для каждого российского субъекта. В вузы Дальнего Востока уже приехали учиться почти 3,5 тысячи ребят из других регионов.

Продолжилась работа по созданию сети из 40 кампусов. Один уже открылся на базе МГТУ имени Баумана.

Все это пространства для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и занятий спортом обучающихся и преподавателей. Это наш серьезный задел в компетенциях на годы вперед. Михаил Мишустин

Завершилась первая очередь строительства кампуса Новосибирского государственного университета. Начались работы в Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске, Уфе.

Строительство жилья и ипотека с господдержкой

За последние годы в России построили около 580 миллионов квадратных метров жилья по всей стране, что помогло десяткам миллионов семей, в том числе благодаря ипотечному кредитованию с государственной поддержкой. На нее пришлась треть всех выданных жилищных займов. В 2024 году было шесть адресных программ. По-прежнему можно оформить сельскую, дальневосточную ипотеку, для новых регионов, а также для сотрудников IT-сектора и наиболее востребованную — семейную.

Все программы можно использовать для индивидуального строительства, которое включили в систему эскроу-счетов.

Мишустин напомнил, что с 1 апреля в городах без новостроек запустят льготную ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке жилья.

Фото: РИА «Новости»

Ремонт дорог в России

В 2024 году в России построили и отремонтировали 25 тысяч километров дорог, объявил Мишустин. Он подчеркнул, что речь идет как о крупнейших многоуровневых развязках, так и о проездах в микрорайонах и во дворах. В результате современным требованиям стали соответствовать 85% трасс во всех крупных городах и пригородах.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и отдельных программ уложили около одного миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Это не только комфорт и безопасность, но и экономия времени. Михаил Мишустин

Премьер напомнил, что для водителей доступен участок новой федеральной трассы М-12 «Восток», чтобы проехать от Москвы до Казани. В будущем дорогу продлят сначала до Екатеринбурга, а потом — до Тюмени. Также продолжилась модернизация транспортной инфраструктуры. Завершились работы по ремонту взлетно-посадочных полос в аэропортах Кемерова, Томска и Якутска. Новые аэровокзалы появились в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.

Фото: РИА «Новости»

Началась реализация проекта высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, а также развиваются международные транспортные коридоры Север — Юг, на Азово-Черноморском и Северо-Западном направлениях.

На реализацию нового национального проекта «Эффективная транспортная система» только из федерального бюджета направят один триллион рублей.

Помощь регионам Правительство в 2024 году направило на поддержку регионов 3,5 миллиарда рублей для открытия новых медицинских учреждений и обновления систем ЖКХ. Отдельные кредиты на 175 миллиардов выделили на строительство жилья, детских садов, школ и улучшение дорог, рассказал Мишустин. Он напомнил, что для снижения финансовой нагрузки на регионы начал действовать механизм, который предусматривает списание двух третей кредитов. Освободившиеся деньги пойдут на решение вопросов переселения аварийного жилья, покупку транспорта и других важных задач.

Также правительство подготовило проект закона о расширении субъектов, подпадающих под списание кредитов для выделения средств на поддержку участников СВО.

Мишустин добавил, что поддержка 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития дала свои плоды.

На Дальнем Востоке и в Арктике в прошлом году удалось привлечь более триллиона рублей — открылось почти 200 предприятий, где уже трудятся десятки тысяч сотрудников

Более 360 миллиардов рублей получили новые регионы. На выделенные средства они отремонтировали 2,1 тысячи километров дорог и восстановили разрушенные четыре тысячи объектов. Мишустин напомнил, что, несмотря на непростую ситуацию, там действует свободная экономическая зона. Только в прошлом году ее резидентами стали 200 компаний, вложивших более 80 миллиардов рублей инвестиций.

Такой же режим действует в Курской, Белгородской и Брянской областях. Это помогло предприятиям снизить свои расходы и направить деньги на восстановление выпуска товаров. Кроме того, для компаний действуют гранты, субсидии и льготный лизинг на оборудование.

С февраля этого года покинувшие свои дома жители Курской области начали получать по 65 тысяч рублей ежемесячно.

Фото: Медиасток.рф

Правительство объявило войну росту цен

Рост цен — это главный вопрос, который сейчас волнует людей. Поэтому правительство сконцентрировало свою работу на решении этого вопроса, заявил на выступлении в Госдуме Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что кабмин сохранил все меры поддержки агропромышленного сектора страны, а также вводил меры по ограничению экспорта зерновых и подсолнечного масла. Для насыщения внутреннего рынка его открывали для товаров из дружественных стран.

Важно в целом выстроить баланс спроса и предложения, сгладить ценовые колебания, чтобы избежать резких скачков. Михаил Мишустин

Премьер призвал Федеральную антимонопольную службу активнее взаимодействовать со всеми представителями рынка торговли и при необоснованном повышении цен принимать меры.

Поддержка промышленности и бизнеса

Сильные и самодостаточные бизнес и промышленность необходимы для обеспечения устойчивости экономики. В критически важных областях важно опираться на собственные разработки и запускать производство полного цикла материалов, комплектующих и оборудования, заявил Мишустин.

Благодаря этому в России начали производить оборудование, ранее поставлявшееся из-за рубежа, а также новые материалы, современные станки, эффективные лекарства. Михаил Мишустин

Он подчеркнул, что субсидии на исследования и конструкторские работы за пять лет получили более 550 проектов, а объем выделенных средств превысил 75 миллиардов рублей.

Самой быстрорастущей отраслью стала сфера IT. За шесть лет она увеличила свой вклад во внутренний валовый продукт в два раза.

Мишустин добавил, что, несмотря на введенные санкции, объем производства промышленности увеличился на 4,6%.

Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%. Хорошая динамика отмечена в химической промышленности. Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18%. Михаил Мишустин

Премьер добавил, что, если иностранные компании захотят вернуться в Россию, то каждое решение примут индивидуально. Больше всего шансов у тех, кто продолжил работу через дочерние фирмы. В отраслях технологического лидерства и сельском хозяйстве абсолютный приоритет сохранится у российских производителей. Глава правительства отметил, что антироссийские санкции в сфере энергетики также не достигли своих целей. Россия сохранила свое влияние на мировом рынке и перешла на использование собственных технологий в сфере добычи и переработки.