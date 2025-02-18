Переговоры России и США в Эр-Рияде сравнили с разговором по душам. Так ли это?

Переговоры делегаций России и США прошли во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На Западе на происходящее реагируют нервозно, в чем-то такое поведение даже смахивает на попытку балансировать на грани паники, констатировали в МИД. А среди евроатлантических русофобов, по оценке министерства, и вовсе творится самая настоящая истерика.

Повестка переговоров России и США 18 февраля 2025 года На повестке первых за несколько лет российско-американских переговоров была тема нормализации отношений стран и подготовка к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Bloomberg со ссылкой на источники сегодня уже называл возможную дату переговоров двух стран на высшем уровне. Однако данные о том, что это может произойти уже на следующей неделе, быстро опровергли.

Интересно Встрече делегаций в Саудовской Аравии предшествовал обмен заключенными и беседа по телефону Путина и Трампа, в ходе которой они договорились начать переговоры. Встрече делегаций в Саудовской Аравии предшествовал обмен заключенными и беседа по телефону Путина и Трампа, в ходе которой они договорились начать переговоры.

Россию в Эр-Рияде представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на переговоры прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

Фото: Freddie Everett/Us State / Global Look Press

Также во встрече принимали участие министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и королевский советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Что говорили об Украине на переговорах в Эр-Рияде Первая сессия переговоров шла около трех часов. Вторая была в два раза короче. Также стороны успели удалиться на 15-минутный перерыв и рабочий ланч. После переговоров Ушаков вышел к журналистам в хорошем настроении. «А что, почему нет?» — заметил он в ответ на реплику об общей продолжительности встречи, длившейся целых 4,5 часа.

Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть. Юрий Ушаков

Ответил он и на один из самых волнующих вопросов касательно Украины. По словам Ушаков, контакты по этой теме будут вести отдельные команды переговорщиков России и США. А начнут «в свое время». Reuters со ссылкой на Госдеп также сообщило о достижении договоренностей между Лавровым и Рубио по созданию переговорных команд по украинской теме.

Фото: РИА «Новости»

Высказался помощник президента России и о возможной дате встречи Путина и Трампа. По его словам, разговоры о том, что это может произойти на следующей неделе, не отвечают действительности. «О конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа», — подчеркнул Ушаков.

Интересно Последние очные переговоры между Россией и США на уровне глав государств состоялись 16 июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился с Джо Байденом в Женеве. Последние очные переговоры между Россией и США на уровне глав государств состоялись 16 июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился с Джо Байденом в Женеве.

В России переговоры в Эр-Рияде описали одной, но очень емкой фразой, назвав их «разговором по душам». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий пояснил, что именно с первого разговора по душам и начинается любое великое событие. Плюс как раз в таких диалогах обычно и рождаются новые отношения. «И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых — трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией», — заключил он.

«Не просто слушали, но слышали друг друга» О том, что разговор 18 февраля был действительно очень полезным, подтвердил позже глава МИД Сергей Лавров. «Разговор был очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга», — указал министр во время пресс-подхода. По его оценке, Штаты стали лучше понимать Россию. В ближайшее время будут назначены послы стран. Также скоро сформируют американскую группу по украинскому урегулированию. Когда станет понятно, кто представляет Соединенные Штаты, Москва назовет того, кто будет отвечать за урегулирование конфликта, пояснил глава МИД.