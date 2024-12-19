Депутат Бессараб назвала способы решения нехватки кадров

Минимальный уровень безработицы в России имеет две стороны — это хороший экономический показатель, но он приводит к дефициту кадров для дальнейшего развития производств. Страна совершила мощный рывок в оборонной отрасли, но ей также нужно развивать другие виды промышленности, поэтому нужны новые кадры. Об этом в комментарии 360.ru по итогам прямой линии президента России Владимира Путина заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она напомнила, что еще до прямой линии глава государства дал поручение подготовить миллион высококвалифицированных специалистов в разных сферах к 2030 году. Министерство просвещения уже заявило, что через систему профессионалитета перевыполнит план.

«Президент обратил внимание, что производительность труда нужно наращивать не за счет интенсификации человеческого труда, а за счет роботизации, цифровизации, совершенствования технологий. Там, где мы можем решить, это нужно делать. Тем более что сегодня государство предоставляет бизнесу преференции по налогам, если есть вложения в переоборудование производства», — заявила Бессараб.

Как решить проблему нехватки кадров

Депутат подчеркнула, что слияние подготовки специалистов рабочих профессий и переоборудование предприятий могут окончательно решить проблему нехватки кадров.

Уже сейчас регионы и предприятия сообщают, специалистов в каких сферах им не хватает. Эту информацию, обратила внимание собеседница 360.ru, используют при формировании бюджетных мест в вузах и училищах, в том числе через целевые договоры с работодателем.

По словам Бессараб, нужно учитывать ошибки прошлых лет, когда было огромное количество выпускников с экономическим или юридическим образованием, а регионы столкнулись с нехваткой рабочих рук.