Электричество и Ближний Восток: что обсуждал Лавров с египетским коллегой

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты продолжает визит в Россию. Сегодня у него состоялась встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. О чем договорились внешнеполитические ведомства двух стран — в материале 360.ru.

Он «Викторович» не произнес «Это отношения, выдержавшие испытание временем, проходившие через самые разные периоды развития международной обстановки и доказавшие свою состоятельность», — описал Лавров взаимодействие России с Египтом, его цитирует пресс-служба МИД. Он добавил, что до конца года планируется встреча с Лигой арабских государств, штаб-квартира которой находится в Каире. С 2024 года Египет входит в БРИКС. Сотрудничество ведется и в рамках других международных платформ. РИА «Новости» сообщило, что переговоры начались с шутки: переводя вступительные слова гостя на русский язык, переводчик от себя добавил отчество Лаврова, которое Абдель Аты не произнес. Российский министр заметил это и поправил переводчика, развеселив зал.

Электричество и зерно Одной из тем, которую обсудили министры, стали поставки в Арабскую Республику энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Накануне президент Владимир Путин, принимая египетского гостя, сообщил, что в страну в ближайшее время начнут поставлять продукты, в первую очередь зерно. Он предложил создать в Египте зерновой и энергетический хаб, и Абдель Аты согласился. В прошлом году вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о двух масштабных российских проектах на территории Египта: атомной электростанции «Эль-Дабаа» и промышленной зоне. По его словам, в республике создается целая новая отрасль.

Урегулирование конфликтов Россия и Египет вместе выступают за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и дипломатическое урегулирование с учетом интересов всех сторон конфликта, добавил Лавров. «Включая и дружественные нам арабские страны Персидского залива, и Ирак, и Иорданию, и Сирию, и Ливан, и, конечно же, Исламскую Республику Иран», — подчеркнул он. При этом, по словам Лаврова, кто-то пытается подорвать намечающиеся переговорные перспективы. Абдель Аты отметил, что у России и Египта общий интерес в снижении напряженности и в том, чтобы конфликт не распространялся дальше. Кроме того, Лавров подробно рассказал египетскому коллеге о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что для России принципиально важно искоренение первопричин кризиса. Ранее специальный представитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков отметил, что Россия поддерживает мирные инициативы Пакистана, Египта и Турции.