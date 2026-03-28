Россия выступает как посредник для решения конфликта в Иране

Сафронков рассказал об усилиях России по ситуации в Иране

Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана, поддерживает мирные инициативы Пакистана, Египта и Турции. Об этом РИА «Новости» сообщил специальный представитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

По его словам, внерегиональным странам необходимо прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока, работать на базе принципов взаимовыгодного сотрудничества, добрососедства, создания архитектуры безопасности, дипломатического решения разногласий, поощрения к диалогу, а также нужно расстаться с колониальными фобиями.

«Именно на такой основе мы осуществляем посреднические усилия и готовы к взаимодействию с ключевыми игроками», — заявил Сафронков.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому министру Сергею Лаврову за разностороннюю помощь страны на фоне атак со стороны Израиля и США.