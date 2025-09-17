«Новая отрасль». Россия реализует в Египте два флагманских проекта

Россия строит в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучает студентов для ее обслуживания, тем самым создавая в стране новую отрасль. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова передало РИА «Новости» .

«Два флагманских проекта, которые разрабатываются сегодня — строительство атомной электростанции и Российская промышленная зона. <…> Мы сюда пришли и фактически создаем целую новую отрасль в стране, как мы это и делаем всегда, когда куда-то приходим со строительством атомных станции», — заявил Оверчук.

На площадке строительства работают ежедневно 27 тысяч человек, и в основном это граждане Египта. В качестве подрядчиков задействованы египетские компании, отметил вице-премьер.

В январе 2024 года залили бетон в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа». Торжественная церемония прошла с большим размахом.