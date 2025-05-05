05 мая 2025 22:30 Староста, который объединял депутатов. Что известно о покойном мэре Уфы Павле Качкаеве 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Власть

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В возрасте 73 лет скончался депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев. Коллеги считали его своим старостой, жители Башкирии припоминали вырубку деревьев ради расширения дорог, а владельцы хостелов ненавидели за громкий закон. Как жил и отчего умер политик — в материале 360.ru.

Что известно о Павле Качкаеве Родился 4 октября 1951 года в башкирском селе Черниговка. Начал карьеру на посту инженера в производственном объединении «Прогресс», поднялся до технического директора — первого заместителя генерального директора. В 1994 году возглавил администрацию Ленинского района Уфы, но уже в июне 1995 года стал первым заместителем главы городской администрации. С февраля 2001-го по май 2003-го работал министром жилищного хозяйства Башкирии. Администрацию Уфы Качкаев возглавлял с мая 2003-го по декабрь 2011-го, затем трижды избирался в Госдуму — в 2011, 2016 и 2021 годах.

Причина смерти Качкаева

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о смерти Качкаева 5 мая. По его информации, у политика были проблемы с сердцем.

Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, яркого, всегда жизнерадостного, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У него остановилось сердце. Радий Хабиров глава Башкирии

Обстоятельства смерти Качкаева раскрыл источник Ufa1.ru. Депутат резко почувствовал себя плохо во время отдыха в селе под Уфой. Родственники увезли его в Булгаковскую участковую больницу, но было поздно.

Фото: медовая ярмарка в Уфе в 2007 году / РИА «Новости»

Лучший мэр Уфы

Одним из первых соболезнования семье Качкаева выразил член Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров. Он вспомнил, как вместе с депутатом ходил на домашние матчи хоккейного клуба «Салават Юлаев». «Это был лучший, по-моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков», — заявил Ахмадинуров.

Качкаев пришел в горадминистрацию вместо Рауфа Нугуманова, бывшего экс-директора «Башспирта» и фигуранта уголовного дела о хищениях в региональном алкогиганте, а ушел вслед за Муртазой Рахимовым — первым и единственным президентом Башкирии. Пресс-служба горадминистрации в некрологе заявила, что за 8,5 года под его руководством Уфа вышла на лидирующие позиции по многим показателям среди городов-миллионников и среди городов Приволжского федерального округа.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

В Уфе бывшего мэра запомнили благодаря стройке века. При Качкаеве появились конгресс-холл «Торатау» с концертным залом, конференц-залами и выставочным пространством более 4000 квадратных метров и ледовый дворец «Уфа-Арена» с двумя ледовыми площадками на 8522 зрителя и на 640 зрителей соответственно.

Он инициировал обновление аэропорта и железнодорожного вокзала, направил большие деньги на асфальтирование внутридомовых проездов и капремонт домов. В последние годы работы в администрации мэр всерьез взялся за возведение детсадов, в основном в Сипайлово и Деме, и гордился тем, что таких объемов строительства дошкольных учреждений не было даже при советской власти.

Фото: Viktor Alimov/Russian Look / www.globallookpress.com

Неоднозначную реакцию местных жителей вызвали его идеи по решению проблемы пробок. Качкаев распорядился расширить дорожную сеть, но это имело некоторые издержки. Например, вдоль проспекта Октября пришлось демонтировать трамвайные пути и вырубить деревья, а на улице Ленина — ввести одностороннее движение. «Все работы ведутся в основном за счет газонов. Но каждое вырубленное дерево мы компенсируем посадкой двух-трех крупномеров», — заявил тогда градоначальник. Строительными провалами бывшего мэра стали затянувшееся открытие аквапарка, подземного перехода в районе остановки «Юношеская библиотека» и магазина IKEA. Качкаеву не удалось решить проблему обманутых дольщиков.

Фото: ледовый дворец «Уфа-Арена». Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Бывали у мэра конфликты с вышестоящими властями. Его приказ убраться в Непейцевском дендропарке обернулся штрафом на сумму 300 тысяч рублей за незаконное проникновение на объект, находящийся в федеральной собственности. Мэр уперся и, вопреки запретам, велел прибираться там дважды в год, попутно написав письмо в Министерство экологии и природопользования Башкирии с просьбой разрешить делать это официально.

Депутат Качкаев

В Госдуму Качкаев избрался от партии «Единая Россия» и последние годы занимал пост первого заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ. Член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова назвала его наставником других парламентариев из республики.

Он был старостой, который объединял вокруг себя депутатов из республики. Это не только дань его организаторским способностям, но и простое уважение. Всегда можно было к нему обратиться. Лилия Гумерова сенатор

Качкаев не сидел на месте, постоянно участвовал в пленарных заседаниях. Госдума приняла несколько резонансных законов, разработанных с его участием. Среди них — инициативы о запрете повторной выдачи лицензий недобросовестным учредителям управляющих компаний, об обследовании технического состояния многоквартирных домов, централизованных закупках материалов и оборудования для капремонта, запрете хостелов в многоквартирных домах. Он громко высказывался по поводу инициатив коллег. Идею полного отказа россиян от газификации Качкаев счел утопической и поддержал запрет на передачу коллекторам долгов за ЖКУ.

Фото: Sergey Elagin/ Business Online / www.globallookpress.com

Личная жизнь Качкаева

Кроме хоккея, он увлекался горными лыжами и рыбалкой. В 2011 году возглавил правление «Салавата Юлаева».

«Он был человек с удивительным умом, очень открытый, хороший семьянин, отец и дед», — рассказала Гумерова. У политика остались жена, двое сыновей и семеро внуков. Ura.ru выяснил, что они унаследуют недвижимость в эксклюзивном коттеджном поселке в центре Уфы.