Депутат Разворотнева: решение о хостелах в домах должны принимать их жильцы

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Правилам использования нежилых помещений их наличие не противоречит, однако возможность решить судьбу таких гостиниц можно было бы дать жильцам. На это на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой указала зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Против инициативы, пояснила она, выступили как юристы, так и правительство, сославшись на действующие нормы.

«Есть правила использования нежилых помещений в доме, которые пока никто не менял. И наличие таких хостелов этим правилам не противоречит», — сказала Разворотнева.

Депутат призналась, что лично поддержала бы подобный законопроект, поскольку жители многоквартирного дома вправе самостоятельно решить, будет ли у них под боком торгующий алкоголем магазин, хостел или другие заведения.

«Конечно, если принять такой закон, проблему можно загнать в еще больший тупик. Когда приняли запрет размещать хостелы в жилых помещениях, <…> многие переквалифицировались в квартиры по суточному найму», — заметила Разворотнева.

Она напомнила, что недавно в силу вступили поправки к закону о туристической деятельности. В соответствии с ними все подобные места размещения необходимо регистрировать, к тому же, они должны соответствовать определенным требованиям.

«Уменьшается количество проживающих на квадратный метр, дополнительные требования к инфраструктуре вводятся», — объяснила собеседница 360.ru.

Людей, по ее словам, больше всего беспокоят рабочие общежития в доме, когда там живут гастарбайтеры, пьют, курят, шумят под окнами.

«Если там располагается просто хостел, в который приезжают дети на экскурсию или туристы, для жильцов это менее травматично», — заключила Разворотнева.