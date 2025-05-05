Умер депутат Госдумы и экс-мэр Уфы Павел Качкаев

Бывший мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце», — написал он.

Хабиров назвал новость о смерти Качкаева неожиданным и печальным известием. Он выразил соболезнования родным и близким умершего и заметил, что депутата запомнили как яркого, жизнерадостного и всеми любимого человека.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. В 1973 году стал выпускником Уфимского авиационного института по специальности «Промышленная электроника». Сразу после окончания университета начал работать на башкирском производственном объединении «Прогресс».

За свою жизнь Качкаев успел поработать в должностях от инженера до первого заместителя генерального директора, два года занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, а с 2003 по 2011 год руководил администрацией Уфы. Последние годы был депутатом Госдумы и занимался вопросами жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.