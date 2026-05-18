Решетников рассказал, как в России можно решить проблему дефицита кадров

В решении проблемы кадрового дефицита на рынке труда есть несколько ключевых направлений. Министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК рассказал, как в России справляются с кадровым голодом.

Одну из ключевых ролей в решении проблемы дефицита кадров является рост производительности труда, когда при тех же условиях работник сможет получать больше.

«Что для этого делается. Это и работа на микроуровне, с отдельными предприятиями. Оптимизация процессов, внедрение новых технологий — роботизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта. Для малых предприятий — „коробочные решения“, в которых обобщены лучшие практики», — отметил Решетников.

Также делается работа на уровне отраслей, в стране приняли 17 отраслевых программ, которые охватывают около 55 миллионов занятых. По словам министра, акцент делается на отраслевую регуляторику, выявление и работу с «зонами неэффективности».