Решетников рассказал, как в России можно решить проблему дефицита кадров
В решении проблемы кадрового дефицита на рынке труда есть несколько ключевых направлений. Министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК рассказал, как в России справляются с кадровым голодом.
Одну из ключевых ролей в решении проблемы дефицита кадров является рост производительности труда, когда при тех же условиях работник сможет получать больше.
«Что для этого делается. Это и работа на микроуровне, с отдельными предприятиями. Оптимизация процессов, внедрение новых технологий — роботизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта. Для малых предприятий — „коробочные решения“, в которых обобщены лучшие практики», — отметил Решетников.
Также делается работа на уровне отраслей, в стране приняли 17 отраслевых программ, которые охватывают около 55 миллионов занятых. По словам министра, акцент делается на отраслевую регуляторику, выявление и работу с «зонами неэффективности».
Здесь важно оптимизировать процессы, убрать избыточную отчетность и бюрократию.
Максим Решетников
Второе направление — это создание условий для выхода на рынок труда молодежи, пенсионеров и предпенсионеров. Это подразумевает переобучение и повышение квалификации, а также стажировки и целевое наставничество. Решетников отметил также привлечение этих категорий через гибкие формы занятости — неполный рабочий день, удаленка или проектная работа.
Третьим пунктом министр отметил гибкость рынка труда. В Трудовом кодексе появились пункты, расширяющие возможности для сверхурочной работы, количество часов увеличили вдвое: со 120 до 240 часов в год. Решетников подчеркнул, что это возможно только с согласия работника и при повышенной оплате.
«Четвертое — прагматичная и ограниченная миграция, только под запрос бизнеса. <…> Наша цель — выработать и сохранять четкое и понятное регулирование в этой сфере», — отметил Решетников.
Министр пояснил, что сейчас миграция настроена на конкретные задачи — по примеру «приехал — отработал — уехал».
Решетников также заявил, что в инфляция в России устойчиво замедляется. По его словам, это является результатом сбалансированной политики Банка России и правительства.