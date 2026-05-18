Решетников: инфляция в России устойчиво замедляется — год к году 5,5%

Инфляция в России устойчиво замедляется, что является результатом сбалансированной политики Банка России и правительства. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК .

«Инфляция действительно устойчиво замедляется — год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», — ответил Решетников на вопрос о проинфляционных рисках и снижении ставки.

По словам министра, индекс цен производителей по итогам первого квартала по промышленности снизился на 4%, а по обрабатывающей — на 0,6%. Решетников пояснил, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается.

«Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению. То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Пространство для маневра есть», — заявил глава Минэкономразвития.

Решетников подчеркнул, что решение о ключевой ставке — снизить сразу или снижать постепенно после паузы — принимает исключительно Центробанк. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,2% год к году.

«Текущее замедление инфляции — результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции», — ответил министр на вопрос о росте кредитования населения.

Решетников подчеркнул, что задача правительства и Банка России — обеспечить сбалансированный рост, и эта цель достижима, если одновременно обеспечивать баланс спроса и предложения, а также расширять внутреннее производство, повышать производительность труда и гибкость рынка, чтобы недостаток кадров не стал препятствием для развития.