Бизнесмен, экс-губернатор и замминистра. Чем известен врио главы Минтранса Никитин

Андрея Никитина 7 июля назначили врио главы Минтранса после отставки Романа Старовойта. Никитин был заместителем министра, а до этого руководил регионом. Его карьера — путь от бизнеса до высоких государственных возможностей. Что еще о нем известно — в материале 360.ru.

Биография Андрея Никитина Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве, но детство он провел в небольшом городе. После окончания школы Андрей вернулся в столицу, в 2001 году окончил Государственный университет управления. В 2006-м защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а через два года получил степень MBA в Стокгольмской школе экономики. С 2002 по 2011 год Никитин работал в группе компаний, связанных с производством стекловолокна, геосинтетических материалов и композитов. В этом крупном бизнесе он занимал руководящие должности, набирался опыта в управлении сложными проектами и большими командами. В 2011 году Никитин возглавил Агентство стратегических инициатив. Под его руководством АСИ запустило программы, направленные на развитие предпринимательства и улучшение делового климата. Он проработал в агентстве шесть лет.

Фото: РИА «Новости»

Андрей Никитин — губернатор Новгородской области В 2017 году Никитин стал врио губернатора Новгородской области, позже его утвердили в этой должности. Для многих такое решение стало неожиданным — молодой управленец оказался во главе региона с непростой экономической ситуацией. За семь лет работы Никитин смог добиться заметных результатов. Во время его губернаторства в области начался подъем социальной и инвестиционной сфер. Сочетание делового подхода и открытости помогло чиновнику завоевать доверие местных жителей. В феврале 2025 года Никитин уволился с должности губернатора по собственному желанию и заявил, что перешел на новую работу.

Фото: РИА «Новости»

Замминистра транспорта В феврале 2025 года Никитина назначили заместителем министра транспорта. На этой должности он занялся цифровой трансформацией отрасли и курировал внедрение новых технологий, автоматизацию транспортного комплекса и разработку стратегий развития. Никитин отвечал за работу департамента цифрового развития, проекты по информатизации и созданию цифровых платформ для управления транспортом. Одним из ключевых направлений стало развитие беспилотных технологий. Под его началом тестировали беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева» и разрабатывались проекты по запуску беспилотного транспорта на Центральной кольцевой автодороге.

Фото: РИА «Новости»

Назначение на пост врио главы Минтранса после отставки Старовойта Президент Владимир Путин 7 июля подписал указ об освобождении Романа Старовойта с должности главы Минтранса. Это произошло на фоне новостей о масштабном коллапсе в аэропортах, но официально причины увольнения Старовойта не уточнялись. Сразу после этого российский лидер провел встречу с Никитиным и назначил его врио министра транспорта.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Андрея Никитина Никитин женат на враче, кандидате медицинских наук, специализирующейся на онкологических заболеваниях. У пары есть дочь, сейчас ей около восьми лет. Отец часто делится в социальных сетях творчеством дочери — ее поделками и рисунками. Врио главы Минтранса известен своим интересом к технологиям и инновациям. Его опыт в АСИ и работа министерстве показали, что он стремится внедрять современные решения в традиционные отрасли.