Российские бойцы вошли в село Зеленовка. Полное окружение Курахова все ближе

Российские военные вошли в населенный пункт Зеленовка, расположенный юго-западнее города Курахово в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в Зеленовку, там сейчас идут бои», — сказал он.

Рогов отметил, что ВС России приближаются к трассе, по которой идет снабжение боевиков в Курахове, город близок к полному окружению.

Курахово — город на западе ДНР, он находится в 30 километрах от Красноармейска и в 46 километрах — от Донецка. После освобождения Угледара это самый крупный населенный пункт на юго-востоке Донбасса под контролем ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные увеличили темпы освобождения Курахова для выхода на западные границы республики.