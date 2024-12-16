В Минобороны отметили успехи ВС России на Кураховском направлении

Военные 57-го мотострелкового полка, отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении, уничтожая их. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
В своем поздравлении в адрес 57-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Елизаветовка в ДНР он отметил, что военнослужащие успешно выполняют боевые задачи.
«Уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей на Кураховском направлении…» — отметил Белоусов.
По его словам, более 1100 военнослужащих полка получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за мужество и стойкость в борьбе с украинскими формированиями.
Минобороны сообщило о взятии под контроль Елизаветовки в понедельник, 16 декабря. Потери украинских войск составили до 345 военных. Ранее ВС России освободили Веселый Гай и Пушкино.
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