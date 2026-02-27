Зеленский послал «Фламинго» вглубь России: Киев, ты точно готов к расплате?

Пятницу, 27 февраля, жители Поволжья и Урала запомнят надолго. Впервые ракетную опасность объявили не только на приграничных территориях, но и в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане, Чувашии и Башкирии. Отключенный мобильный интернет, эвакуация самарского аэропорта и дети, спустившиеся в школьные подвалы Казани, — лишь часть последствий, с которыми столкнулись российские регионы.

Рекорд дальности День начался со ставших рутинными сообщений об угрозе БПЛА, но к полудню ситуация приняла беспрецедентный оборот. Режим «Ракетная опасность» ввели в девяти регионах Приволжского федерального округа, а также на Урале, сообщил «Интерфакс». Главный удар приняла на себя Чувашия: противник попытался атаковать ее двумя ракетами. Одну удалось сбить, другая изменила курс и ушла в сторону соседней республики. «Силовые ведомства и экстренные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности региона», — написал в телеграм-канале губернатор Чувашии Олег Николаев. Он призвал жителей избегать открытых участков и найти укрытие, а также предостерег от пользования лифтами и нахождения рядом с окнами.

Фото: РИА «Новости»

В Ростовской области, в Таганроге, обломки повредили балкон жилого дома на улице Циолковского. «По предварительным данным, в квартире находилась женщина», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь, добавив, что на место ЧП сразу же выехали сотрудники экстренных служб. В Татарстане власти отреагировали на угрозу максимально жестко. Управление образования Казани подтвердило, что детей в школах и детских садах спустили в оборудованные безопасные зоны. В Альметьевске ввели ограничения на движение общественного транспорта. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске людей инструктировали о порядке действий и укрытиях через домофоны, сообщил телеграм-канал Mash. В аэропорту Самары на фоне происходящего экстренно эвакуировали пассажиров. «Фламинго» в небе По информации телеграм-канала «Военная хроника», ВСУ могли применить ракеты «Фламинго» с дальностью поражения до 3000 километров. Ее заявленная скорость — около 900 километров в час. Это означает, что подлетное время от приграничных районов до Москвы сокращается до получаса, а до городов Поволжья, где объявляли тревогу, — примерно до часа. «Окно на обнаружение и принятие решения становится в разы меньше», — отметили авторы канала.

Фото: РИА «Новости»

Как пояснил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, «Фламинго» решили создать после отказа американского президента Дональда Трампа передать Киеву Tomahawk. «Европейцы решили сделать европейский Tomahawk, взяв за основу британскую ракету FP-5. <…> Топливо для нее изготавливают в Дании, электроника — немецкая, корпус выполнен из композитных материалов, которые приходят из Великобритании, Франции. Эта европейская „сборная солянка“ выдана за украинскую суперразработку», — пояснил он. По словам эксперта, получить полетное задание ракета может только со спутника. При этом недавно президент Эммануэль Макрон заявил, что большую часть разведывательной информации Украина теперь получает от Франции. «Скорее всего, данные для полетного задания „Фламинго“ поступают непосредственно от французских военных, которые сами участвуют в работе по закладке этих маршрутов непосредственно в память ракеты», — предположил Кнутов. Он добавил, что ракета летит на высоте от 40 метров и выше. Ее могут обнаружить и сбить большинством российских зенитно-ракетных систем.

Фото: РИА «Новости»

Чем атака обернется для Украины Эксперты телеграм-канала «Военная хроника» призвали перестать недооценивать сегодняшнюю попытку Украины ударить по российским регионам ракетами. «Эти попытки, очевидно, будут продолжаться, пока производство и запасы ракет не будут уничтожены», — предположили в публикации. Военкор Евгений Поддубный в своем анализе произошедшего подчеркнул связь эскалации в небе с политическими решениями украинского президента Владимира Зеленского. «Как видим, главарь киевского режима пытается усилить дальнобойные удары по российской территории. И это плохая новость в первую очередь для жителей Украины. Ответные меры на действия ВСУ последуют. А это, как нам кажется, не то, чего ждут украинцы», — написал Поддубный в телеграм-канале. Вероятно, удары по тыловым регионам России приведут к симметричному или еще более жесткому ответу, что только сильнее расширит географию боевых действий. За ракетными пусками также наверняка последует не только усиление работы ПВО, но и удары по противнику, призванные уничтожить любые мощности, делающие подобные атаки возможными.