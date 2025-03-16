Зеленский похвастался ракетой «Длинный Нептун». Но толку от нее мало

Украинские войска впервые успешно применили ракету «Длинный Нептун», способную преодолевать расстояние до 1000 километров. С таким заявлением выступил лидер страны Владимир Зеленский, объявив, что вооружение прошло все испытания. О том, что представляет из себя «Длинный Нептун» и чем ответит Россия — в материале 360.ru.

«Длинный Нептун» — модернизация советской разработки

Первоначальную версию «Нептуна» разработало киевское конструкторское бюро «Луч», взяв за основу советскую ракету Х-35, предназначенную для поражения надводных кораблей противника и прибрежных целей.

В статье американской редакции журнала Forbes говорится, что на вооружение украинской армии пятиметровые ракеты «Нептун» поступили в 2021 году.

Фото: Тактическая противокорабельная ракета Х-35 / РИА «Новости»

Разработчик заявлял, что оружие предназначено для поражения судов водоизмещением до пяти тысяч тонн, а также наземных целей на расстоянии до 280 километров, но при необходимости снаряд можно модернизировать для преодоления расстояния в 500 километров. Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» в августе 2023 года.

В ведомстве уточнили, что запущенный украинскими боевиками снаряд сбили действующие в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны.

Фото: РИА «Новости»

По данным Forbes, версия «Длинного Нептуна» вмещает больше топлива, чем аналогичное оружие. Она способна поражать большую площадь, чем используемые сейчас украинскими войсками беспилотники. Авторы статьи уточнили, что новую ракету украинские боевики использовали для удара по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе в ночь на пятницу, 14 марта. Информацию о том, что на предприятии возник пожар в результате воздушной атаки, подтверждал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом он писал, что огонь возник в результате атаки украинских беспилотников. Поэтому официального подтверждения, что для удара по нефтебазе в Туапсе использовался «Длинный Нептун» нет.

Чем Россия может перехватить «Длинный Нептун»

Украинцы модернизировали ракету X-35 и превратили ее в «Нептун» с системой залпового огня, которую можно запускать с земли. Об этом 360.ru заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин. В то, что украинцы провели еще одну модернизацию и увеличили дальность полета ракеты он не поверил и списал это на очередную ложь президента Владимира Зеленского. «Где они испытали ее на тысяче километров? На территории Украины нет таких дальностей. Поэтому, это попытка нас с вами запугать. Я сильно сомневаюсь, что у них есть такая ракета. Любое заявление требует подтверждения практикой», — заявил Литовкин.

Фото: РИА «Новости»

Военный обозреватель добавил, что даже если допустить появление «Длинного Нептуна» в руках ВСУ, то у России есть достаточно систем противовоздушной обороны, которые способны перехватить ракету такого типа.

Системы «Тор-М2», «Бук М-3», «Панцирь» перехватывают такие ракеты. Они дозвуковые, поэтому наши системы их сбивают. Не перехватить можно, только если спишь на боевом посту и прошлепал ее пуск. Виктор Литовкин Военный обозреватель и полковник в отставке

Литовкин напомнил, что у российской армии на вооружении стоят гиперзвуковые ракеты «Искандер», способные за короткий промежуток времени преодолевать расстояние в 500 километров и наносить точные удары. Это вооружение уже давно используют в зоне спецоперации, нанося объектам противника серьезное поражение.

Эта ракета переходит на гиперзвук на заключительном этапе траектории, Ее не перехватить, не сбить невозможно. А дозвуковые ракеты легко перехватываются. Виктор Литовкин Военный обозреватель и полковник в отставке

Также российские военные получили для вооружения новую гиперзвуковую ракету «Орешник». Кроме огромной скорости, она несет до 10 боеголовок с разделяющейся частью индивидуального наведения, а значит большим очагом поражения.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому сравнивать вот этот „Длинный Нептун“ с „Орешником“, это как сравнивать велосипед с Maybach», — подытожил Литовкин.

Зачем Украине «Длинный Нептун»

Для уничтожения ракеты «Длинный Нептун» требуется одновременно применять разные средства противовоздушной обороны. Об этом сайту aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он пояснил, что новая украинская ракета летит на предельно малой высоте, при этом она прикрывается тенями высотных домов, и промышленных предприятий, поэтому для ее поражения требуется системы противозенитной обороны, а также внимательные операторы.

Фото: РИА «Новости»

Липовой не исключил, что для удара по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе украинские боевики вместе с ракетой запустили беспилотники, которые отвлекли основной удар дежурных систем противоракетной обороны на себя. «Это тактика НАТО и иногда она приносит результат», — пояснил генерал-майор. Подводя итог он отметил, что если украинские войска начали модернизацию советских ракет, то значит оставшееся на их складах оружие стало подходить к концу.