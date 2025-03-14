На нефтебазе в Туапсе после атаки дронов загорелся резервуар

Украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы», — уточнил глава региона.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На ликвидации пожара задействованы 121 человек и 39 единиц техники.

Кондратьев добавил, что на месте находится глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. От него поступают доклады об обстановке.

Ранее Mash сообщил, что боевики ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, на его территорию упали обломки дрона и вспыхнул пожар.

В конце февраля силы противовоздушной обороны отражали одну из самых масштабных атак ВСУ на Туапсе за все время. В небе над городом прозвучали более 40 взрывов. По данным Минобороны России, над Краснодарским краем тогда сбили 83 украинских дронов.