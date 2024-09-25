«Путь к справедливому миру один — четкие шаги, все равно понимающие, и это отражено в „формуле мира“», — заявил глава киевского режима, выступая вчера с трибуны Генассамблеи ООН. Впрочем, практически забытое нынче украинскими политиканами словосочетание «формула мира» Владимир Зеленский произнес скорее в качестве эдакого реверанса в сторону мирового сообщества — мол, мы не за войну, мы за мир.

Чтобы достичь этого мира, по Зеленскому, военный конфликт должен не просто продолжиться, а превратиться в третью мировую войну. Ибо искать компромиссы с Москвой и пытаться договориться Киев — в лице его нынешних руководителей — явно не собирается. «Речь идет не о переговорах с Россией. Нет. Речь идет, как я уже сказал, о мосте к дипломатическому пути. Мост — это план победы, или победоносный план. Это укрепление Украины, украинской армии и украинского народа. Только в сильной позиции мы можем надавить на Путина», — заявил Зеленский в беседе американской журналисткой. Только бывший комик, до сих пор так и не осознавший, что попал в большую, явно слишком большую для него политику, может называть эскалацию военных действий «дипломатическим путем».

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Честно говоря, я уже устал слушать эти украинские пропагандистские бредни. По мне, Зеленский был куда честнее, когда называл свой новый план «планом победы». Проблема лишь в том, что «мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем», который якобы содержится в этом плане, на деле оказался лишь заявлением о намерениях. Главный посыл звучит примерно так: «наши силы на исходе, пусть теперь Запад сам воюет».

«Мы знаем, что некоторые в мире хотят говорить с Путиным, видимо, чтобы слушать, как он возмущен тем, что мы используем наше право защищать свой народ», — произнес в своей речи Зеленский, походя назвав такие взгляды «безумием». По его мнению, только победа Киева может положить конец боям и гарантировать, чтобы они будут «не заморожены, не забыты, но по-настоящему закончены».

Фото: Commonwealth Media Services/Penn / Global Look Press

Вот только реакция союзников Украины, которых Зеленский фактически и призывает вступить в военный конфликт на ее стороне, была, мягко говоря, довольно сдержанной. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомившись со «списком пожеланий» Киева, страны Запада перешли к «обсуждению возможности организации прямых контактов с Путиным в преддверии запланированной на ноябрь встречи G20 в Бразилии».

Дело в том, что западные страны не видят прорыва в подготовленном Киевом плане прекращения украинского конфликта, поскольку, как заявил один из собеседников агентства, в нем «нет ничего удивительного, и он не изменит ход событий».

С учетом того, что у самого киевского режима для разговора с Россией с позиции силы и «принуждения» к миру принуждалка еще явно не выросла, да и не вырастет уже никогда, эту тему можно считать закрытой. Посему, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей».