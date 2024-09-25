Президент Украины Владимир Зеленский сильно заблуждается, говоря о стремлении «принудить Россию к миру». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, подобная точка зрения является фатальной ошибкой.

«Россию невозможно „принудить“ к миру. Такое заблуждение будет иметь неизбежные последствия для Украины», — сказал Песков.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявлял, что страна продолжит проведение специальной операции, если Запад не даст избавиться от раковой опухоли, которую собой сейчас представляет киевский режим. При этом дипломат подчеркнул, что украинцы являются для России братским народом.

Также ранее глава МИД Сергей Лавров назвал победу страны единственным способом остановить развязанный Западом конфликт на Украине.