До полного освобождения Северска остаются считанные дни. Российские подразделения, прорвавшись через центр города, уже контролируют его западные окраины и форсировали реку Бахмутовка. Теперь судьба всей оборонительной операции ВСУ в этом районе зависит от мелового карьера — последнего укрепленного пункта, за которым начинается оперативный простор и дорога на Красный Лиман. Такую оперативную сводку опубликовало «Фронтовое информационное агентство» .

Прорыв обороны в этом районе обрекает любые попытки остановить продвижение российских войск на гарантированный провал. Об этом также сообщает украинское издание Старна.ua со ссылкой на картографический ресурс Deep State.

При успешном развитии наступления противник может потерять контроль над трассой Северск — Красный Лиман.

«Российские военные имеют все шансы создать большую дыру во вражеской обороне», — отмечают аналитики канала.

Теперь командованию ВСУ придется сдерживать наступление в районе мелового карьера. Этот объект стал последним подготовленным опорным пунктом перед открытой местностью.

По данным канала, подразделения окончательно сломили сопротивление противника и форсировали реку Бахмутовка. Отступающие украинские войска не успели подготовить новые укрепленные позиции на другом берегу.

Оценки ситуации

Аналитики Deep State подтверждают продвижение российской армии в Северске и районе Покровска-Мирнограда. На их картах Мирноград по-прежнему отмечен как полностью окруженный населенный пункт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицал факт окружения этого города. Однако народный депутат Украины Мария Безуглая заявила о фактическом освобождении Северска российскими войсками.

«Командование скрывает и лжет», — добавила Безуглая в своем комментарии.

Полевые отчеты

Бойцы 6-й казачьей бригады, по данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», уже подняли российский флаг в освобожденных кварталах Северска.

По данным военкоров, зачистка городских территорий близится к завершению. И хотя информация о полном освобождении города пока не соответствует действительности, под контролем ВСУ остаются лишь отдельные кварталы.

Ранее военкор Юрий Котенок писал, что подразделения «Южной» группировки войск перешли железную дорогу, разделяющую город на западную и восточную части, и форсируют реку Бахмутка. Часть групп работали уже к западу от города.