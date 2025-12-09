Военкор Котенок заявил, что ВС России контролируют большую часть Северска

Большая часть города Северска в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских штурмовых групп. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале .

По его данным, подразделения группировки войск «Юг» перешли железнодорожные пути в районе вокзала и южнее, а также форсируют реку Бахмутка в районе старого колхозного рынка, школы № 1 и автомобильного моста. Есть оперативная информация о работе российских войск уже западнее города.

Ожесточенные бои продолжаются за населенный пункт Кирово (Свято-Покровское) и опорные пункты на высотах севернее, откуда действуют расчеты беспилотников ВСУ. Давление российских подразделений на широком участке фронта создает серьезную угрозу для противника на Славянско-Краматорском направлении.

В ноябре военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что ВС России вошли в город Северск и уже контролируют не меньше 20% его территорий.