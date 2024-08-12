Запрет гаджетов для звонков в зоне спецоперации назвали оправданным

Указ президента России Владимира Путина о наказании участников специальной военной операции за использование гаджетов вне службы предотвратит новые удары по российским позициям со стороны врага. Об этом 360.ru заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что это не позволит повториться случаю, когда в новогоднюю ночь ВСУ ударили по лагерю российских солдат в Макеевке. Эксперт подчеркнул, что речь в данном случае идет исключительно о разговорах через системы связи, которые подвергаются перехвату вражескими силами.

«Я считаю, что в зоне боевых действий всякие разные разговоры по связи контролируются врагом. Уже было много случаев, когда наших военных накрывали. Поэтому президент своим указом и разрешил командирам частей в отношении людей, которые этим злоупотребляют, меры дисциплинарного воздействия, включая арест до 10 суток на гауптвахте», — заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что во время несения военной службы в Сирии для бойцов установили специальные стационарные телефоны, по которым они могли связаться с семьей. Это не давало перехватить сигнал и получить их координаты.

«Сейчас все эти мессенджеры контролируются врагом. Поэтому все разговоры людей, все это засекается, в том числе из космоса. Получается, что люди гибнут. Поэтому это все правильно. Если это далеко ушел за пределы линии соприкосновения, тогда можно звонить», — предположил Дандыкин.

Он добавил, что в его время военные обходились без гаджетов и интернета. Собеседник 360.ru отметил, что во время первой чеченской кампании звонил в общежитие, где вахтерша приглашала к разговору его жену.

«Так мы и общались Не нужен был никакой интернет. Потому что сейчас все эти разговоры заканчиваются трагедией. Даже когда гуманитарщики приезжают и начинают снимать, и вся съемка регистрируется. Поэтому это чрезвычайно важный момент», — подытожил он.

Президент России Владимир Путин подписал обновленный законопроект, который утвердила Госдума. В первоначальной версии документа речь шла о полном запрете гаджетов в зоне проведения специальной военной операции. После критики со стороны военных и журналистов в документ внесли поправку, разрешающую использовать смартфоны для выполнения боевых задач. Но за простой звонок через мессенджер военным грозит наказание.