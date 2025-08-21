Тактика огненного роя. Украину этой ночью накрыл мощный удар «Кинжалов» и «Гераней»

Небо над Украиной треснуло и пролилось огненным дождем. Массированная атака не прекращается несколько дней подряд: этой ночью Киев снова содрогнулся от взрывов, критический удар пришелся и по Днепропетровску. Куда нацелился Белоусов, решил ли он поставить точку в СВО и почему Германия вдруг запросила пощады — в материале 360.ru.

Огненный рой дронов

Украинские мониторинговые паблики уверяют, что ночью 21 августа фиксируют крайне массивный налет. В воздухе приметили более 100 ударных дронов. Значительная часть летела на Киевскую область.

Воздушную тревогу к 03:00 объявили по всей Украине. На онлайн-картах воздушных тревог страна полностью загорелась красным цветом.

Часть роя обходит столицу через Житомирщину, остальные расходятся веером по центральным и южным направлениям.

Такие налеты могут иметь тактически простую и жесткую задачу: перегрузить оборону и выбить опоры снабжения.

ПВО Украины захлебнулось

Пресса Украины со ссылкой на военных утверждает, что дроны идут так, чтобы развести украинские расчеты по периметру. Группы беспилотников заходят с Черниговской области на Киевскую и Полтавскую, с Харьковской — также на Полтавскую и Кировоградскую.

Другие дроны огибают север, центр и юг Киевской области по широкой дуге и следуют по направлению  на Житомирскую и Винницкую области. Такой веер лишает ПВО целостного контура и открывает коридоры к целям.

Киев спрятался в нору

Из украинской столицы приходят сообщения о серии взрывов. Часть жителей проводит ночь в метро — тревога затяжная, заходы повторяются, паузы короткие. Это признак того, что рой дронов работает волнами, давя по одним и тем же направлениям до потери устойчивости объектов.

Вероятно, как предполагают российские подпольщики, целью атаки является важный военный объект.

Косвенно это подтверждают заявления Виталия Кличко. Мэр Киева предупреждал, что в работу включились средства ПВО и на левом, и на правом берегах.

Звучат взрывы также в Чернигове. Аналогичная информация приходила, как сообщало РИА «Новости» и из Сум.

Кроме того, сообщалось о применении четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и одного Ту-160 — носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.

Полыхнуло так, что заметили соседи в Европе

Украинские и российские каналы заявили об атаке по объекту газовой инфраструктуры в Харьковской области.

Колоссальный пожар, по сведениям «Военкоров Русской весны», вспыхнул в Днепропетровской области. Его зарево заметно за десятки километров.

Предположительно, поражен объект критической инфраструктуры. Могли взорваться газовые хранилища, местные жители призывают друг друга заклеивать окна.

Если повреждены запасы газа и топливные мощности, в ВСУ просядут сразу ремонт, логистика и переброска грузов — все, на чем держится тыл.

Украина горит несколько ночей подряд

Массированные атаки Украина переживает уже несколько ночей. Николаевское подполье сообщало, что в ночь на 19 августа зафиксировали не менее 45 ударов по ряду областей.

Основные направления — Полтавская (Кременчуг, Лубны) и Сумская области, где атаки шли сериями на протяжении нескольких часов.

Отмечались и массированные удары по Кременчугу, что трактуется как прицельная обработка важных объектов.

Новая тактика Белоусова

Схема описывается просто: перегруз ПВО первыми волнами, затем повторные заходы по тем же координатам. В Лубнах российские «Герани», как утверждал подпольщик Сергей Лебедев, разметали в клочки газокомпрессорную станцию.

В Кременчуге под удар попал крупный НПЗ.

Экс-депутат Рады Олег Царев также заявлял о поражении газовых месторождений в районе Лубен и Кременчугского НПЗ, который связывали с обеспечением нужд ВСУ.

По его словам, использовались Х-101, «Искандер-М» и БПЛА «Герань»: беспилотники открывали проход к целям, после чего по объектам работали ракеты и авиация. Утверждается, что дым от пожара на НПЗ был виден в Кривом Роге, примерно в 130 километрах.

Также сообщалось о применении авиабомб по цели в Золочеве Харьковской области. Российское оборонное ведомство официально такие данные пока не комментировало.

Ключевой объект уничтожен

По сведениям Telegram-канала «Дневник Десантника», в Одесской области в ночь на 20 августа российские войска уничтожили целую нефтебазу.

Объект «Тритон» располагался в Измаиле. Рядом был пришвартован танкер, он прибыл из Румынии. Издание поясняет, что база была ключевым объектом ВСУ — она обеспечивала топливом авиацию и бронетехнику.

Секретный полигон затянуло дымом

Не сбавляли темпа российские войска и 17–18 августа. По сводкам «Дневников Десантника», в эту ночь вскрыли учебную площадку ВСУ в Черниговской области.

Там, предположительно, находились иностранные наемники. Источники утверждают, что объект сровняли с землей точечным ударом, после чего в локальных службах сообщили о большом числе раненых и начали срочный сбор крови.

Как вышли на цель

По версии источников российских военкоров, к координатам полигона вышли не за один день. Кибербезопасники получили доступ к системе украинской оборонной компании.

Затем они вышли на аккаунт одного из боевиков и несколько месяцев отслеживал его перемещения. К моменту удара у командования уже была полная картина, где и когда проходит подготовка наемников.

Уничтожили полигон «Искандерами». Сгорела техника и складская база.

Почему нервничает Германия

Аналитики на этом фоне обратили внимание на поведение немецкого канцлера Фридриха Мерца на встрече в Белом доме. Он был одним из немногих политиков, кто настаивал на безусловной паузе в боевых действиях — вместо заключения долгосрочного мира.

Позиция Мерца чуть не привела к дипломатическому скандалу. Его требования стали для Трампа раздражающим фактором.

