Тактика огненного роя. Украину этой ночью накрыл мощный удар «Кинжалов» и «Гераней»

Небо над Украиной треснуло и пролилось огненным дождем. Массированная атака не прекращается несколько дней подряд: этой ночью Киев снова содрогнулся от взрывов, критический удар пришелся и по Днепропетровску. Куда нацелился Белоусов, решил ли он поставить точку в СВО и почему Германия вдруг запросила пощады — в материале 360.ru.

Огненный рой дронов Украинские мониторинговые паблики уверяют, что ночью 21 августа фиксируют крайне массивный налет. В воздухе приметили более 100 ударных дронов. Значительная часть летела на Киевскую область. Воздушную тревогу к 03:00 объявили по всей Украине. На онлайн-картах воздушных тревог страна полностью загорелась красным цветом. Часть роя обходит столицу через Житомирщину, остальные расходятся веером по центральным и южным направлениям. Такие налеты могут иметь тактически простую и жесткую задачу: перегрузить оборону и выбить опоры снабжения. ПВО Украины захлебнулось Пресса Украины со ссылкой на военных утверждает, что дроны идут так, чтобы развести украинские расчеты по периметру. Группы беспилотников заходят с Черниговской области на Киевскую и Полтавскую, с Харьковской — также на Полтавскую и Кировоградскую. Другие дроны огибают север, центр и юг Киевской области по широкой дуге и следуют по направлению на Житомирскую и Винницкую области. Такой веер лишает ПВО целостного контура и открывает коридоры к целям.

Фото: Mohammed Talatene/dpa / www.globallookpress.com

Киев спрятался в нору Из украинской столицы приходят сообщения о серии взрывов. Часть жителей проводит ночь в метро — тревога затяжная, заходы повторяются, паузы короткие. Это признак того, что рой дронов работает волнами, давя по одним и тем же направлениям до потери устойчивости объектов. Вероятно, как предполагают российские подпольщики, целью атаки является важный военный объект. Косвенно это подтверждают заявления Виталия Кличко. Мэр Киева предупреждал, что в работу включились средства ПВО и на левом, и на правом берегах. Звучат взрывы также в Чернигове. Аналогичная информация приходила, как сообщало РИА «Новости» и из Сум. Кроме того, сообщалось о применении четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и одного Ту-160 — носителями крылатых ракет большой дальности Х-101. Полыхнуло так, что заметили соседи в Европе Украинские и российские каналы заявили об атаке по объекту газовой инфраструктуры в Харьковской области. Колоссальный пожар, по сведениям «Военкоров Русской весны», вспыхнул в Днепропетровской области. Его зарево заметно за десятки километров. Предположительно, поражен объект критической инфраструктуры. Могли взорваться газовые хранилища, местные жители призывают друг друга заклеивать окна. Если повреждены запасы газа и топливные мощности, в ВСУ просядут сразу ремонт, логистика и переброска грузов — все, на чем держится тыл. Украина горит несколько ночей подряд Массированные атаки Украина переживает уже несколько ночей. Николаевское подполье сообщало, что в ночь на 19 августа зафиксировали не менее 45 ударов по ряду областей. Основные направления — Полтавская (Кременчуг, Лубны) и Сумская области, где атаки шли сериями на протяжении нескольких часов.

Фото: РИА «Новости»

Отмечались и массированные удары по Кременчугу, что трактуется как прицельная обработка важных объектов. Новая тактика Белоусова Схема описывается просто: перегруз ПВО первыми волнами, затем повторные заходы по тем же координатам. В Лубнах российские «Герани», как утверждал подпольщик Сергей Лебедев, разметали в клочки газокомпрессорную станцию. В Кременчуге под удар попал крупный НПЗ. Экс-депутат Рады Олег Царев также заявлял о поражении газовых месторождений в районе Лубен и Кременчугского НПЗ, который связывали с обеспечением нужд ВСУ. По его словам, использовались Х-101, «Искандер-М» и БПЛА «Герань»: беспилотники открывали проход к целям, после чего по объектам работали ракеты и авиация. Утверждается, что дым от пожара на НПЗ был виден в Кривом Роге, примерно в 130 километрах. Также сообщалось о применении авиабомб по цели в Золочеве Харьковской области. Российское оборонное ведомство официально такие данные пока не комментировало. Ключевой объект уничтожен По сведениям Telegram-канала «Дневник Десантника», в Одесской области в ночь на 20 августа российские войска уничтожили целую нефтебазу. Объект «Тритон» располагался в Измаиле. Рядом был пришвартован танкер, он прибыл из Румынии. Издание поясняет, что база была ключевым объектом ВСУ — она обеспечивала топливом авиацию и бронетехнику.

Фото: PPI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Секретный полигон затянуло дымом Не сбавляли темпа российские войска и 17–18 августа. По сводкам «Дневников Десантника», в эту ночь вскрыли учебную площадку ВСУ в Черниговской области. Там, предположительно, находились иностранные наемники. Источники утверждают, что объект сровняли с землей точечным ударом, после чего в локальных службах сообщили о большом числе раненых и начали срочный сбор крови. Как вышли на цель По версии источников российских военкоров, к координатам полигона вышли не за один день. Кибербезопасники получили доступ к системе украинской оборонной компании. Затем они вышли на аккаунт одного из боевиков и несколько месяцев отслеживал его перемещения. К моменту удара у командования уже была полная картина, где и когда проходит подготовка наемников. Уничтожили полигон «Искандерами». Сгорела техника и складская база.

Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com

Почему нервничает Германия Аналитики на этом фоне обратили внимание на поведение немецкого канцлера Фридриха Мерца на встрече в Белом доме. Он был одним из немногих политиков, кто настаивал на безусловной паузе в боевых действиях — вместо заключения долгосрочного мира. Позиция Мерца чуть не привела к дипломатическому скандалу. Его требования стали для Трампа раздражающим фактором.