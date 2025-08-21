Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сирена воздушной тревоги гудит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Сообщения о взрывах на территории Украины поступают на протяжении всей ночи. Местные паблики сообщили об ударах российских дронов-камикадзе «Герань» по объектам в Черниговской, Житомирской, Киевской области.

Прилеты зафиксировали по целям в Бучанском районе Киевской области, в небе насчитали около 70 «Гераней».

Около полуночи в Харьковской области удар нанесли по Кегичевскому району. Около 03:00 взрывы также прогремели в Ровненской области.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что небо поднялись два Ту-95МС, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-95МС ВКС России.

Накануне польские ВВС подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине. В Польше это объяснили заботой о безопасности приграничных регионов.