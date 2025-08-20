Мерц словами о перемирии чуть не вызвал скандал в Белом доме

NYT: Мерц едва не спровоцировал скандал на встрече Зеленского и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон оказался в центре неловкой ситуации. Об этом сообщил The New York Times .

На встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским он вновь подчеркнул, что переговоры между российским и украинским президентами возможны только после прекращения огня.

Издание отмечает, что именно эта реплика едва не привела к дипломатическому скандалу. По данным журналистов, Мерц говорил о необходимости прекращения огня и в кулуарных разговорах с Трампом.

В понедельник в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского, к которым позже присоединились европейские лидеры. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, которые ЕС намерен предоставлять при координации с США.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США начала подготовку к саммиту Путина, Трампа и Зеленского.