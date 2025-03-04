«Все есть у Европы». Прекращение США военной помощи Украине ничего не изменит

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Существенно никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Конечно, каких-то видов вооружений компенсировать не удастся. Например, таких как системы противовоздушной обороны Patriot РАС-3, или системы залпового огня и в то же время ракеты большой дальности — это HIMARS», — отметил эксперт.

Все остальное вооружение есть у Европы, добавил он.

«Все это есть у Европы. Поэтому для американцев это демонстративный шаг. Американцы хотят соскочить с этой неприятной для них истории, и они для этого делают все. Например, скандал, который был в Белом доме, это повод для того, чтобы соскочить с этой истории. Такой благовидный предлог, чтобы соблюсти лицо и в то же время уйти с Украины, потому что Украина стала для них неперспективным направлением», — объяснил Литовкин.