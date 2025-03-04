«Все есть у Европы». Прекращение США военной помощи Украине ничего не изменит
Полковник Литовкин: заморозка США военной помощи Украине не повлияет на ход СВО
Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Существенно никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Конечно, каких-то видов вооружений компенсировать не удастся. Например, таких как системы противовоздушной обороны Patriot РАС-3, или системы залпового огня и в то же время ракеты большой дальности — это HIMARS», — отметил эксперт.
Все остальное вооружение есть у Европы, добавил он.
«Все это есть у Европы. Поэтому для американцев это демонстративный шаг. Американцы хотят соскочить с этой неприятной для них истории, и они для этого делают все. Например, скандал, который был в Белом доме, это повод для того, чтобы соскочить с этой истории. Такой благовидный предлог, чтобы соблюсти лицо и в то же время уйти с Украины, потому что Украина стала для них неперспективным направлением», — объяснил Литовкин.
США останутся в выгоде
США хотят переложить все свои расходы на Европу. Если последней не хватит вооружений, она закупит их у американцев.
Соединенные Штаты все равно останутся в выгоде. Так что ничего принципиально не изменится, и для нас тоже, для наших войск. Мы как двигались вперед, так и будем двигаться вперед.
Виктор Литовкин
военный обозреватель
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости ввести войска НАТО на Украину. Но для этого необходимы голоса всех 32 стран альянса. Американцы вряд ли выступят за ввод войск.
«Я уже не говорю про Венгрию и Словакию. Это раз. Во-вторых, введение войск НАТО на Украину — это подставить их под удар российских ракет. Россия категорически против этого. Боевые действия на Украине и специальная военная операция начались из-за того, что Украину втягивали в НАТО. А тут они хотят не Украину в НАТО втянуть, а НАТО втянуть на Украину. Это по принципу „что совой по пню, что пнем по сове, все равно сове больно“», — заявил Литовкин.
Россия никогда не согласится, чтобы на Украине были войска НАТО. Даже если Россия и США или Россия и Украина заключат какой-то договор, в нем специально оговорят этот пункт со всеми вытекающими последствиями.
«Макрон просто выпендривается. Ему надо показать себя крутым», — заключил эксперт.
Военные поставки из США на Украину прекратились 4 марта около 04:30 по московскому времени. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.