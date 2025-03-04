«Все есть у Европы». Прекращение США военной помощи Украине ничего не изменит

Полковник Литовкин: заморозка США военной помощи Украине не повлияет на ход СВО

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Существенно никак не повлияет на боевые действия на линии соприкосновения. Конечно, каких-то видов вооружений компенсировать не удастся. Например, таких как системы противовоздушной обороны Patriot РАС-3, или системы залпового огня и в то же время ракеты большой дальности — это HIMARS», — отметил эксперт.

Все остальное вооружение есть у Европы, добавил он.

«Все это есть у Европы. Поэтому для американцев это демонстративный шаг. Американцы хотят соскочить с этой неприятной для них истории, и они для этого делают все. Например, скандал, который был в Белом доме, это повод для того, чтобы соскочить с этой истории. Такой благовидный предлог, чтобы соблюсти лицо и в то же время уйти с Украины, потому что Украина стала для них неперспективным направлением», — объяснил Литовкин.

Фото: РИА «Новости»

США останутся в выгоде

США хотят переложить все свои расходы на Европу. Если последней не хватит вооружений, она закупит их у американцев.

Соединенные Штаты все равно останутся в выгоде. Так что ничего принципиально не изменится, и для нас тоже, для наших войск. Мы как двигались вперед, так и будем двигаться вперед.

Виктор Литовкин

военный обозреватель

Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости ввести войска НАТО на Украину. Но для этого необходимы голоса всех 32 стран альянса. Американцы вряд ли выступят за ввод войск.

«Я уже не говорю про Венгрию и Словакию. Это раз. Во-вторых, введение войск НАТО на Украину — это подставить их под удар российских ракет. Россия категорически против этого. Боевые действия на Украине и специальная военная операция начались из-за того, что Украину втягивали в НАТО. А тут они хотят не Украину в НАТО втянуть, а НАТО втянуть на Украину. Это по принципу „что совой по пню, что пнем по сове, все равно сове больно“», — заявил Литовкин.

Фото: РИА «Новости»

Россия никогда не согласится, чтобы на Украине были войска НАТО. Даже если Россия и США или Россия и Украина заключат какой-то договор, в нем специально оговорят этот пункт со всеми вытекающими последствиями.

«Макрон просто выпендривается. Ему надо показать себя крутым», — заключил эксперт.

Военные поставки из США на Украину прекратились 4 марта около 04:30 по московскому времени. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

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