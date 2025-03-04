Трамп приостановил поставку военной помощи на Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после недавней перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме поручил приостановить военную помощь Украине. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило агентство Bloomberg .

По данным агентства приказ о приостановке уже направили главе Пентагона Питу Хегсету.

«США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не увидит, что государственные деятели Украины демонстрируют добросовестную приверженность миру», — написали авторы статьи.

По данным источника агентства, в рамках заморозки США не будет передавать ВСУ американское оружие, которое сейчас уже находится в пути или же ожидает отправки и в транзитных зонах.

Ранее американский лидер назвал слова Зеленского о нескором окончании конфликта «худшим заявлением», которое тот только мог сделать. Он также подчеркнул, что США это терпеть не станут.