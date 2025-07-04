Главное об ударах России по Киеву 4 июля: воздушное наступление только началось
Россия нанесла мощный удар Украине. Минувшей ночью на Киев и область обрушилась серия ударов по военным аэродромам, железной дороге и объектам энергетики противника. Эксперты уверены, что российское воздушное наступление на Украину только начинается. Подробности — в материале 360.ru.
Ответ на теракты киевского режима
Ночью на 4 июля российская армия нанесла массированный удар по украинским территориям. Основной его целью стали Киев и область, однако местные СМИ также сообщали о прилетах в Харькове, Павлограде и Чернигове.
ВС России применили несколько видов вооружения: по противнику били аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и беспилотниками дальнего действия.
Задействовали не меньше сотни дронов, в числе которых дроны-камикадзе «Герань-2», до семи ракет «Искандер-М», как минимум четыре ракеты «Искандер-К» и еще два «Кинжала», сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В Минобороны атаку прямо назвали ответом на террористические акты киевского режима.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Минобороны
Целями стали промышленные предприятия, которые вели на территории украинской столицы и ее окрестностей разработку и производство БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, а также различной аппаратуры военного назначения.
Кроме того, российские бойцы поразили объекты энергетики, инфраструктуру военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. Конкретных названий в Минобороны не озвучили, однако, по предварительной информации, речь идет об аэродромах Васильков и Жуляны, где располагался позиционный район ЗРК Patriot.
Также повреждения получила железнодорожная инфраструктура, сообщили «Украинские железные дороги». Это привело к задержкам в движении на несколько часов.
«Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу», — указали в пресс-службе компании.
После серии ударов Киев охватили пожары и заволокло дымом. На юге города воздух оказался в 16 раз хуже нормальных показателей, отмечало украинское издание «Страна.ua».
В Минобороны добавили, что в период с 28 июня по 3 июля российские военные, помимо массированного удара, нанесли еще пять групповых. Поразить удалось систему управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и иностранных наемников.
Что ждет Украину дальше
Мощная атака ВС России установила новый рекорд по количеству примененных средств поражения, заявил военный корреспондент Юрий Подоляка в Telegram-канале. По его словам, российская армия применила 539 единиц боеприпасов и 478 БПЛА. Предыдущий рекорд продержался всего несколько дней.
И далее все будет для противника только усугубляться. Российское воздушное наступление на Украину только начинается. Осенью будет все гораздо серьезней.
Юрий Подоляка
военный корреспондент
По его словам, есть и другой тревожный фактор для киевского режима и жителей страны: минувшая ночь продемонстрировала деградацию системы ПВО украинской столицы.
Киевские средства противовоздушной обороны смогли сбить только 56% снарядов, хотя город обладает лучшей защитой по сравнению с другими городами Украины. По словам военкора, такой показатель является очень слабым.
«И с учетом того, что худшее для противника еще впереди, это для жителей Украины очень плохая новость», — заключил Подоляка.