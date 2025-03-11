«Волк да Винчи» из США. Что известно о батальоне ВСУ, в котором служил брат Джей Ди Вэнса

Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса вернулся домой c Украины, где воевал три года. Большую часть времени родственник политика провел среди «Волков да Винчи». Что известно об этом механизированном батальоне Сухопутных войск ВСУ и как там оказался Нейт Вэнс, выяснил 360.ru.

Брат Джей Ди Вэнса Двоюродный брат вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, 47-летний Нейт Вэнс, рассказал, что воевал на Украине. Ранее он, как и сам политик, отслужил четыре года в американской морской пехоте, затем работал неясно кем в «нефтяной отрасли», что может означать должности от автозаправщика до начальника буровой вышки. Кузен отправился во Львов еще весной 2022-го и вступил в ВСУ. Он не скрывал, что «хотел поехать посмотреть, из любопытства и для приключений тоже». Последние два с половиной года американец воевал в нацбатальоне «Волки да Винчи», но в январе 2025 года вернулся в США, «чтобы не стать ценным заложником» в случае пленения. Нейт Вэнс раскритиковал своего родственника и Дональда Трампа за неуважительное, по его мнению, отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также кузен вице-президента возмутился, что американский бюджет остановил выделение военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Фото: Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон, 28 февраля 2025 года. Jim LoScalzo — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Что за спецбатальон «Волки да Винчи» Первую штурмовую роту, которая входила в пятый батальон Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*, создали в январе 2014-го. Спустя два года ее командиром стал выпускник Ивано-Франковского художественного лицея, активист Евромайдана и нацист Дмитрий Коцюбайло. Он взял «скромный» позывной да Винчи. Скоро Коцюбайло стал раскрученным медийным персонажем: первый доброволец с прижизненным званием Герой Украины, вошел в рейтинг украинской версии Forbes «30 до 30: лица будущего», его даже называли олицетворением своего поколения. «Олицетворение» погибло в марте 2023 года в боях за Бахмут. К тому времени 27-летний Коцюбайло уже командовал собственным батальоном «Волки да Винчи», который входил в состав 67-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: Панихида по Дмитрию Коцюбайло, Киев, 10 марта 2023 года. Pavlo_bagmut / www.globallookpress.com

Владимир Зеленский лично посетил отпевание комбата вместе с Санной Марин, на тот момент премьер-министром Финляндии. Со временем батальон возглавил Сергей Филимонов. Это куда более одиозная фигура: за свои 30 лет он успел побывать лидером ультрас, отметиться на Евромайдане, повоевать в Донбассе, сняться в кино, вступить во всевозможные организации, вплоть до зоозащиты, начать строительный бизнес и не единожды побывать под следствием.

Фото: Еще не слишком разбогатевший общественный деятель Сергей Филимонов у здания Печерского районного суда, Киев, 26 марта 2021 года. Elena Khudiakova ukrinform / www.globallookpress.com

В феврале 2024 года Филимонов и боевая подруга почившего Коцюбайло — глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова — заявили о выходе «Волков да Винчи» из 67-й отдельной механизированной бригады и переходе в состав 59-й отдельной штурмовой бригады.

Интересно Сергей Филимонов снялся в фильме режиссера Олега Сенцова «Носорог». Эта история о бандите 90-х годов, где будущий комбат «волков» сыграл главную роль. Картина с треском провалилась в прокате: при вложенных 50 миллионах гривен она с трудом собрала чуть больше трех с половиной миллионов. Сергей Филимонов снялся в фильме режиссера Олега Сенцова «Носорог». Эта история о бандите 90-х годов, где будущий комбат «волков» сыграл главную роль. Картина с треском провалилась в прокате: при вложенных 50 миллионах гривен она с трудом собрала чуть больше трех с половиной миллионов.

TikTok-войска Украины «Волки да Винчи» успели заработать реноме довольно жестоких боевиков и нелестное прозвище «TikTok-вояки». У них есть собственная пресс-служба, в которую входят профессиональные фотографы и операторы, а также авторы текстов. Они активно ведут сайт и всевозможные соцсети. На этих площадках, помимо рассказов о своих «подвигах», постоянно публикуют сборы на нужды батальона. Деньги нужны практически на все: обмундирование, дроны, технику, медикаменты.

Фото: Juan Moreno / www.globallookpress.com

Но трудно не обратить внимание, что все герои этих роликов неизменно со свежими стрижками и ухоженными бородами, одеты в чистую новую форму. А если верить их собственным заявлениям, «волки» не вылезают с переднего края фронта и только их усилиями еще держатся ВСУ.

Командиры «волков» и их жены постоянно демонстрировали атрибуты «красивой жизни»: дорогие часы и украшения, стоимость которых начинается от нескольких тысяч долларов. В разгар сражений они регулярно показывались за рулем дорогих авто на улицах Киева или за границей, куда, как известно, украинским мужчинам до 60 лет выезд закрыт. Однако армейское командование и власть в Киеве это не смущает. Ведь «TikTok-вояки» щедро раздавали интервью, в которых делились правильными комментариями событий. «Волк» Александр Ябчанка, например, заявил, что пора мобилизовывать не только 18-летних, но и 15-летних украинцев.

Фото: Военнослужащие ВСУ проходят курс боевой слаженности, Украина, 26 сентября 2024 года. Dmytro Samoilenko / www.globallookpress.com

Филимонов ратовал против перемирия: «Тот, кто говорит про остановку боевых действий, предатель. У нас одна дорога: убивать их. Нам нужно убивать хотя бы 10 тысяч в месяц». Как вы понимаете, под «ними» комбат имел в виду россиян и всех им сочувствующих. Но «волки» легко и просто бросают свои позиции, как только начинает пахнуть жареным. Тот же Филимонов в разгар сражений под Покровском просто уехал оттуда… отдыхать в Альпы с женой. И не постеснялся дать интервью журналу Forbes, где в красках расписал героические подвиги своей бригады.

* Террористическая организация, запрещенная в России.