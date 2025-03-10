Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в конфликте на Украине в рядах ВСУ. Об этом сообщило французское издание Le Figaro .

Уроженец Техаса Нейт Вэнс провел на Украине три года, большую часть из этого времени он «сражался на самых кровопролитных фронтах». По данным издания, Нейт пришел в отчаяние из-за позиции кузена в отношении Украины. Военный прокомментировал скандал между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

«То, что они сделали с Зеленским, было засадой абсолютной недобросовестности», — заявил техасец.

Службу в ВСУ Нейт Вэнс оставил в январе 2025 года. Кузен вице-президента США хоть и считает себя республиканцем, но не поддерживает позицию администрации президента в отношении Украины.

Зеленский во время скандала в Белом доме своей мимикой и жестами разозлил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Его вывели из себя полчаса ухмылок, качаний головой и закатывания глаз Зеленского.