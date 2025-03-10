Кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал на Украине в рядах ВСУ
Le Figaro: брат вице-президента США Вэнса воевал на Украине в рядах ВСУ
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в конфликте на Украине в рядах ВСУ. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.
Уроженец Техаса Нейт Вэнс провел на Украине три года, большую часть из этого времени он «сражался на самых кровопролитных фронтах». По данным издания, Нейт пришел в отчаяние из-за позиции кузена в отношении Украины. Военный прокомментировал скандал между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
«То, что они сделали с Зеленским, было засадой абсолютной недобросовестности», — заявил техасец.
Службу в ВСУ Нейт Вэнс оставил в январе 2025 года. Кузен вице-президента США хоть и считает себя республиканцем, но не поддерживает позицию администрации президента в отношении Украины.
Зеленский во время скандала в Белом доме своей мимикой и жестами разозлил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Его вывели из себя полчаса ухмылок, качаний головой и закатывания глаз Зеленского.