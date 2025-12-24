Россия онемела. Военкор подвел итоги года СВО — это катастрофа, но только для кого?

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале подвел главные, по его мнению, итоги 2025-го года СВО. Аналитик полагает, что Россия завершает четвертый год тяжелейшего противостояния со времен Великой Отечественной войны с гордо поднятой головой. Но почему же выводы Коца заставили онеметь россиян и когда ждать сокрушительного финала спецоперации?

Курская погибель. Спецназ из «трубы» Главным триумфом года, по мнению военкора Коца стало полное очищение Курской области от ВСУ. В марте 2025-го украинский фронт рухнул лавиной. Солдаты Украины в ужасе бросали позиции в Погребках, Малой Локне и Сорочинах. Финальным аккордом стал легендарный рейд группировки «Север»: российские герои осуществили невероятный десант прямо в тыл ВСУ, пройдя через трубу магистрального газопровода. Этот дерзкий маневр, добавляет Коц, достойный лучших голливудских блокбастеров, позволил за две недели стереть вражеский плацдарм в пыль. Стальные герои. Один в поле воин Символом русской несгибаемой силы стал, по версии военкора, Эммануил Давыдов из 106-й десантной дивизии. Он получил ранение и две недели держал круговую оборону в Кореневском районе Курской области. Давыдов в одиночку превратил «непобедимые» немецкие Leopard в груды обгорелого лома, отстреливался из трофейных пулеметов и, подслушивая вражеские рации, передавал ценнейшие данные командованию. Итог — Звезда Героя.

Фото: РИА «Новости»

Возвращение командира Историю с командиром бойцов 9-го полка военкор Коц счел «встречей года». В марте 2025-го они вернулись в Малую Локню, где ранее погиб комбат Сергей Чебенев с позывным Отмель. Он героически пал в августе 2024-го, прикрывая отход. Соратники, выждав момент, под свист пуль вынесли тело Героя России, чтобы он обрел покой в родной земле. Главное оружие России Настоящим кошмаром для ВСУ стала эволюция дронов российской армии, полагает Коц. Современная «Герань», по его мнению, это настоящий интеллектуальный хищник. Новые двигатели, безумная маневренность и возможность ручного управления на финальной стадии полета сделали их неуловимыми. Но самый страшный сюрприз для НАТО — теперь русские БПЛА вооружены ракетами «воздух-воздух», превращаясь в беспилотные истребители, очищающие небо от вражеской авиации. Не следует забывать и о более серьезных козырях России. Есть у страны и «Орешник», и способные сбивать спутники С-500.

Фото: РИА «Новости»

Каких успехов Россия добилась на СВО за год К концу года российские знамена взвились над Красноармейском, Волчанском, Купянском и Северском. Оборона ВСУ трещит по швам. Впереди — вскрытие «стального орешка» в агломерации Славянск-Краматорск, настоящего волчьего логова, укрепленной крепости украинских войск. Военкор Коц полагает, что если Зеленский не проявит остатки благоразумия и не выведет войска, в следующем году его ждет окончательный разгром. Разгром «волчьего логова» в Краматорске вполне может финализировать эту часть СВО. Без крепостей Украина окончательно потеряет те небольшие остатки ДНР, где все еще с трудом держатся ВСУ. Всего же 2025 году армейские подразделения России заняли более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города. Уход «Тигра». Офицерская честь Напомнил военкор Коц и о горьких потерях российских войск. Одной из таких стал уход Сергея Ефремова, командира отряда «Тигр» и вице-губернатора Приморья. Крупный чиновник не захотел оставаться в теплом кабинете, когда Украина зашла в Курскую область. По всей стране Ефремова узнали по видео очевидцев: на кадрах он с оружием прикрывал эвакуацию раненых из подбитого внедорожника и коротко отдавал команды сопровождающему. Раненых, как напоминал Коц, удалось вывести в тыл, один из спасенных бойцов поблагодарил командира. В ответ Ефремов, согласно тому же видео, обозначил главный принцип: своих не бросают.