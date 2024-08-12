Нападение киевского режима на ЗАЭС было варварским, подтвердившим в очередной раз террористическую сущность режима нынешнего президента Украины. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог и военный эксперт Владимир Михайлов.

Трагедии, по его словам, удается избежать в силу того, что ядерный объект находится под особым контролем. Отдельно он отметил, что власти Украины не прекратят атаки на ЗАЭС, потому что, судя по всему, им абсолютно все равно, что будет не только со страной, но и с окружающими государствами, которые могут пострадать при условии катастрофы на станции .

«Варварское нападение киевского режима на ЗАЭС, в результате чего загорелась градирня, конечно, могло привести к более тяжким последствиям, если бы не было своевременной оперативной реакции», — подчеркнул он.

«Вполне вероятно, что они допускают и ядерную пустыню после себя. Главное для них — выполнить задачи, поставленные западными кураторами и США. Зеленский уже подписал себе приговор от нормальной международной общественности, я полагаю. И то, когда он будет наказан, — лишь вопрос времени», — указал собеседник 360.ru.

То, что Украина считает ЗАЭС своей, ну, пускай считает. Она и Донбасс своим считает. И Крым. Но в итоге-то все это уже Россия. И дальше определенные территории также станут российскими.

Отдельно политолог обратил внимание на реакцию МАГАТЭ. Она, по его словам, была абсолютно невзрачной. Инспекторы не сказали, кем была проведена атака, абсолютно ничего конкретного.

«Они в сторону Украины даже боятся дышать. Нужно понимать, что [глава МАГАТЭ] Гросси — бывший военный разведчик, а бывших военных разведчиков не бывает. Соответственно, он собирает необходимую информацию для западных партнеров. И он никогда не обвинит Запад в трагических последствиях действий того, кто у них на поводке», — добавил эксперт.

Аналогичным образом, по его оценке, вела себя и миссия ОБСЕ в Донбассе. Фактически никто из этих специалистов и палец о палец не ударил, когда гибли мирные жители, возмутился Михайлов. И МАГАТЭ сейчас также демонстрирует свою бесполезность.

«Абсолютно бесполезная контора, которая превратилась в инструмент давление на те или иные страны. На мой взгляд, после мирового передела, который уже идет, стоит пересмотреть отношения со всеми мировыми организациями. И добиться либо их реорганизации, либо смены состава и введения актуальных правил игры для всех, которые не мог бы нарушать никто. И все было бы по-честному. А пока мы получаем то, что получаем», — заключил собеседник 360.ru.