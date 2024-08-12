Сегодня 16:28 Кое-кто кое-где кое-чем. Релиз МАГАТЭ об обстреле Киевом ЗАЭС как скверный анекдот Публицист Миронова: релиз МАГАТЭ об атаке на ЗАЭС — скверный анекдот 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Спецоперация

ВСУ

Россия

Украина

Запорожская АЭС

МАГАТЭ

Ситуация на ЗАЭС показала, что бывает, когда атомной безопасностью заняты не физики, а дипломаты. «Видим плотный черный дым в северо-западной части ЗАЭС», дым возник «после множественных взрывов», «предполагаемая атака дронов произошла на одну из градирен электростанции». И жемчужина: «команда МАГАТЭ слышала взрывы в тоже время, когда сотрудники ЗАЭС сообщили им, что в одну из градирен врезался дрон».

Да, друзья, это свежий релиз МАГАТЭ об обстреле украинцами Запорожской АЭС, которую, если верить инспекторам, кто-то разбомбил с дрона. Инспекторы даже в курсе, что пострадала одна из двух установок по охлаждению реактора. Казалось бы, мир может спать спокойно, атомная безопасность под контролем. Но не тут-то было… Берем у Горбачева все самое худшее! Вся теперь уже двухлетняя ситуация с Запорожской АЭС как будто специально выдумана судьбой и провидением, чтобы показать западному миру неприятную для него реальность: этот самый мир не сумел создать эффективного инструмента обеспечения коллективной атомной безопасности. Его нет. Есть финансируемая всем миром непонятная организация, которая ради политической выгоды готова рискнуть и обречь на ядерное заражение территорию Европы.

Фото: РИА «Новости»

Когда в СССР была чернобыльская катастрофа, мир упрекал КПСС в утаивании масштабов загрязнения, в политических манипуляциях. Правда, об этом забыли спустя четыре года, когда наградили Горбачева за объединение Германии и ослабление советского государства. Тогда каждая из сторон получила свой урок. Наше государство, смею утверждать, чернобыльский урок усвоило. Сегодня атомные станции России являются супербезопасными. Росатом работает по всей планете. От совершенно разных иностранцев, в абсолютно разной прессе я встречала утверждение о том, что русские настолько крепко заучили урок Чернобыля, что теперь Росатом стал синонимом гарантированной надежности.

Фото: РИА «Новости»

Правда или нет, не знаю, но известно, что 80% рынка строительства новых АЭС сегодня занимает именно наша страна. И даже член НАТО Турция предпочла заказывать атомную электростанцию у нас, а не, к примеру, у французов. Какой урок усвоил в 1986 году Запад? Кажется, самый дурной. Они тогда наперебой обвиняли СССР в утаивании фактов, манипуляциях, подчинении интересов безопасности политическим. На исходе четвертого десятилетия после чернобыльской трагедии Запад и конкретно Европа повторяют поведение СССР, причем в самом монструизированном виде.

Фото: РИА «Новости»

Перечитываем заявление МАГАТЭ о вчерашнем обстреле Украиной Запорожской АЭС. Удивительно, но созданная 70 лет назад для мониторинга мирного атома структура в своем релизе побоялась прямо написать, что электростанция подверглась обстрелу с дрона и была подорвана военными. «Предположительно, дрон», «предположительно, серия взрывов». Это похлеще «хлопка», который когда-то выдумали наши СМИ, чтобы не пугать население сообщениями о взрывах.

Но самое главное — МАГАТЭ не нашло в себе сил сказать, кто же обстрелял ЗАЭС. Некто! Вот так. У международной организации, уполномоченной зайти на электростанцию, если нужно спасти мир от заражения, не хватило воли четко сказать, кто посмел поставить под угрозу заражения всю Европу.

Неудобный инцидент, неловкий момент Можно подумать, что агентство испытывает давление со стороны международной дипломатии, которая требует от Рафаэля Гросси скрыть конфуз, что за удар по крупнейшей атомной электростанции в Европе отвечает тот же человек, что третий год просит у них денег на содержание своей армии и своей страны. Вообще, конечно, некрасиво. Кормят эту Украину, поят, танки ей шлют, бронежилеты, деньги на продукты. Залезли сами ради нее в долги, разогнали свой военпром, остались без дешевого газа, а кое-кто и без газопровода. В ответ же получили попытки устроить на территории континента атомную катастрофу.

Фото: РИА «Новости»

Объяснить это европейским налогоплательщикам непросто. Сомневаюсь, что немец, поляк или француз с первого раза поймет, почему должен был два с половиной года откармливать киевскую власть до того, чтобы она набралась сил и сбросила взрывчатку на крупнейший атомный объект в Европе. Но полдела, если бы МАГАТЭ просто скрыло факт удара ВСУ по электростанции. В релизе сразу обозначили позицию агентства: оно считает ЗАЭС украинской. Так и написано: кое-кто кое-когда, предположительно, сбросил взрывчатку на украинскую атомную электростанцию — получается, сегодня функции МАГАТЭ со всей его семидесятилетней историей свелись к политическому подмахиванию американцам?

Фото: РИА «Новости»

Угроза крупнейшей ядерной катастрофы в Европе? Обстрел АЭС? Пожар? Охлаждающая система ядерного реактора может выйти из строя? Что ж, это отличный повод сделать политическое заявление: МАГАТЭ, видите ли, считает Энергодар украинским. Я бы плакала на месте европейцев от того, что за столько лет они полностью развалили некогда влиятельный институт по обеспечению ядерной безопасности. Еще плакала бы от того, что американцам их нисколько не жаль.

В случае катастрофы на ЗАЭС именно США практически никак не пострадают от выброса изотопов. Россия пострадает частично, заражению подвергнется меньшая часть ее территории. Европа же будет заражена полностью.

Вряд ли тут есть место для сомнений: релиз МАГАТЭ создавался в интересах тех, кому заражение не грозит. И утверждался, очевидно, тоже ими. Наконец, европейцам можно посочувствовать: их не первый год раздраконивают вооружать чужую армию, которая якобы спасает мир от русских, а теперь, выходит, судьба всей Европы в руках этих самых русских, которые охраняют электростанцию, придумывают, как бы не перегрелся или не взорвался атомный реактор. Вот буквально же парадокс: именно от ужасных русских прямо сейчас зависит, подует на условных Фрица со Збышком букетом изотопов или нет.

Фото: РИА «Новости»

А условный Мыкола из кожи вон лезет, чтобы эти изотопы на Фрица посыпались. И все — на деньги последнего. Немцы, поляки, французы и прочие отстегивали миллионы, дабы украинцы смогли подобраться к ЗАЭС, жахнуть по ней и обречь Европу на опухолевую эпидемию. Европейцам бы прийти, наконец, в себя и увидеть, что бывает, когда они позволяют забыть свои интересы в угоду неким партнерам из-за океана. Дипломаты вместо физиков Другой предмет для обсуждения — умно ли было вверять вопросы атомной безопасности дипломатам? МАГАТЭ в последнее время традиционно возглавляют дипломаты и юристы. За время существования МАГАТЭ было три серьезных атомных инцидента: авария на Чернобыльской АЭС, авария на «Фукусиме» и обстрел Запорожской АЭС.

Фото: РИА «Новости»

Все три происшествия показали, что, вообще-то, юристам на посту главы МАГАТЭ делать нечего, они лишь дискредитируют организацию. Предыдущий случай дискредитации МАГАТЭ случился после аварии на «Фукусиме». Маленькая деталь: директором организации был тогда японский дипломат Юкио Амоно. Совпадение или нет, не знаем, но при главе МАГАТЭ — японце мир столкнулся с непрозрачным освещением причин и последствий аварии на атомной электростанции, а главное, именно при японском главе МАГАТЭ утвердило сброс радиоактивной воды с «Фукусимы».

Фото: Unsplash

Тогда Китай, обе Кореи, Россия робко указывали на возможную пристрастность МАГАТЭ при составлении отчетов по «Фукусиме», но кто же нас слушал? Мы с Китаем и Кимами уже проходили в европейских бюрократических сводках по категории людоедов, наше мнение никого не интересовало. Еще неизвестно, кто полетит в рай И что теперь? А теперь европейцы сами оказались заложниками «отсутствия беспристрастности».

Любому жителю Центральной и Западной Европы достаточно посмотреть на физическую карту мира и розу ветров, чтобы понять, что при аварии на ЗАЭС пострадают в первую очередь они, а не мы.

Берем грубо 3000 километров строго на запад от электростанции. Получаем на пути заражения Украину, Молдавию, Румынию, Сербию, Черногорию, Словакию, Австрию, Венгрию, Хорватию, Италию, Швейцарию, Испанию, Португалию.

Эти страны будут лежать по ходу ветров с изотопами и подвергнутся сильному заражению. Частично (в лучшем случае) плотное заражение накроет Германию, Францию. Затронет Польшу, Турцию, Македонию, Албанию, Грецию.

Фото: РИА «Новости»

С меньшей плотностью будут накрыты изотопами все Закавказье, Иран. Если предположить, что критическую концентрацию изотопов разнесет на 3000 километров, то пострадают весь север Африки, почти все арабские государства, Иран, вся Скандинавия, Великобритания.

Что насчет России? При самом негативном прогнозе загрязнению подвергнется треть нашей территории — столько смогут покрыть изотопы, если разлетятся на 3000 километров вокруг.

Помню не казавшуюся тогда смешной присказку Владимира Путина о том, что при ядерной войне мы попадем сразу в рай, а они сдохнут. В случае катастрофы на ЗАЭС однозначно «сдохнут» (ну или попадут в рай, хоспис, на больничную койку — это уж как им угодно) украинцы, молдаване, румыны, немного поляков. Помотаются с опухолями еще с два десятка европейских народов и три десятка неевропейских стран.

Фото: РИА «Новости»

Ни одному европейцу, кроме жителей Исландии с Гренландией, не удастся найти в своей стране даже клочка незараженной земли. Мы же… Ну, если будет совсем плохо, мы переедем на восток своей страны. Не попрем к соседям, не ломанемся в Африку — по второму кругу отнимать у чернокожих их землю. Мы отмерим точку где-то между Омском и Новосибирском и обустроимся восточнее нее. Русские дали, русские взяли Конечно, это высокохудожественный пересказ возможных событий. Но суть передана верно: в случае аварии на ЗАЭС все европейские страны будут загрязнены, а у нас еще останется много чистых территорий, на которых мы сможем выращивать продукты, брать питьевую воду.

Почему европейцы об этом не думают и позволяют дипломатам вести откровенную политическую пропаганду в ущерб атомной безопасности?

Очень хочется верить, что европейцы хотя бы теперь начнут соображать, складывать два и два. Во-первых, догадаются, что чем больше они подарят Украине оружия, тем вероятнее, что она-таки достреляется в Энергодаре до утечки радиации.

Фото: РИА «Новости»

Во-вторых, возможно, ситуация вокруг ЗАЭС и тот факт, что безопасность на ней сейчас обеспечивают русские, заставят западных обывателей вообще начать думать, откуда там взялись русские. Ведь раньше, если верить их СМИ, получалось, что русские в Энергодаре случились из воздуха. Быть может, сейчас иной въедливый европеец в своем желании жить нормально, без атомного дождя, начнет копаться в истории и выяснит, что Запорожскую АЭС строили никакие не украинцы, а русские.

Деньги на ее возведение дали русские, специалисты, которые придумали и воплотили этот объект, приехали из Москвы. Долги Украины после распада СССР гасила тоже Москва.

Русские неким украинцам эту электростанцию дали, русские ее взяли, русские сейчас ее контролируют, и именно русские, зайдя на объект, сразу знали, что там и как — ведь они ее сами разработали и построили за свои собственные деньги.

Украина никогда в советское время не зарабатывала на свою промышленность, не окупала вложения. Вероятно, если в Европе все спокойно, если люди сыты и довольны, сложить дважды два у них не получается. Но теперь, когда над европейцами нависла реальная угроза самой большой атомной катастрофы в истории, они, быть может, все же сложат в уме два и два?