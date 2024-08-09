«В меня осколок попал»: о детских шрамах, которые никогда не заживут

Список детей, пострадавших при атаках ВСУ, пополняется. У этих ребят будут шрамы не от падения с велосипеда, которое спустя годы можно вспомнить с улыбкой. В памяти останутся моменты прилетов снарядов, которые превращают в щепки все вокруг. О страшной реальности, к которой невозможно привыкнуть, — в авторской колонке ведущей 360.ru Елены Кононовой.

Мы ехали вместе в поезде. В поезде, который везет людей в обратную сторону от теплого моря. Два ребенка, еще даже не школьники. Мальчик — из Белгородской области, девочка — из Москвы. Загорелые после крымских пляжей, носы облуплены, волосы выцвели на солнце. Мамы их быстро подружились, вели длинные беседы на подходе к тамбуру, где побольше места, а дети смотрели в окно, смотрели мультики на планшете, картинки в книжках.

Я пыталась поймать ритм колес, чтобы заснуть, но все никак не получалось, и услышала диалог между ними, маленькими загорелыми детьми.

«Смотри, — говорит девочка гордо, — какой у меня шрамище на коленке! Это я с самоката упала. А это — меня киса соседская поцарапала, ее Дуня зовут, она во-о-от такая огромная, как тигр! А у тебя есть шрамы?»

«Ага, — мальчик задирает футболку, — мне даже операцию делали. В меня осколок попал».

«От бутылки, что ли?» — девочка разглядывает то, что пока нельзя назвать шрамом. Скорее, рана на стадии заживления.

«Нет, от снаряда. При бомбежке. Там так страшно было — бабах!» — и он долго и громко имитирует звуки прилетов.

Я отворачиваюсь к стенке, чтобы их не смущать, и пытаюсь проглотить ком в горле.

Это новое поколение детей.

У них шрамы будут не только от того, что покусала кошка или свалился с велика. Кошку и велик спустя годы вспоминают с улыбкой, а вот момент прилета снаряда, превращающего в щепки все вокруг, с доброй улыбкой не вспомнишь. Это не про детство, это — про грохот, привкус крови на языке, это про парализующий страх.

Сегодня перед тем, как зайти в студию, я листала информационные ленты:

Тринадцатилетняя девочка тяжело ранена в результате взрыва кассетного боеприпаса ВСУ в Кременной в ЛНР.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что при атаках ВСУ на регион пострадали девять детей. Список детей, пострадавших от агрессии ВСУ, пополняется.

А еще я недавно наткнулась на интервью сапера из зоны СВО. Он рассказывал, как в одном из населенных пунктов ДНР, где до последнего оставались местные жители, в том числе и дети, нашли детскую игрушку. Зайца.

Украинские военные подвели к нему электродетонатор. Мощность взрывчатки составляла примерно 16 килограммов в тротиловом эквиваленте. Заяц при нажатии на кнопку в обычном мире должен был говорить: «Я тебя люблю». По извращенной логике боевиков ВСУ, даже игрушка, которую легко мог найти ребенок, должна уничтожать.

Это страшная реальность наших дней, к которой невозможно привыкнуть.