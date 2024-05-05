Спецоперация 05 мая 2024, 20:35 «Останется без кисти». ВСУ заминировали детскую игрушку в ДНР Mash: украинские боевики заминировали детскую игрушку в ДНР Pxhere

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Боевики Вооруженных сил Украины в ДНР заминировали плюшевого зайца и отправили его на гелиевом шаре к российским позициям у Часова Яра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бойцы Вооруженных сил России сбили игрушку и обнаружили внутри 75 граммов тротила и детонатор.

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«По задумке, тот, кто возьмет игрушку в руки — останется без кисти», — подчеркнули авторы публикации.

Киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что ВС России прорвали оборону украинской армии в Донбассе, поэтому украинские фланги начали осыпаться. Российская армия может создать буферную зону в Харьковской области, куда войдут крупные города, такие как Сумы и Харьков.