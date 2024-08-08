Число пострадавших детей в Курской области выросло до девяти

Число детей, пострадавших из-за атак украинских военных в Курской области, увеличилось до девяти. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка по региону Наталья Листопадова в своем Telegram-канале .

Она подтвердила, что одного из детей направили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт Рошаля. Остальные пострадавшие находятся в Курске, где проходят стационарное и амбулаторное лечение.

Листопадова рассказала, что находится в пунктах временного размещения, куда поступили эвакуированные с приграничных районов семьи.

«Вместе с коллегами из аппарата уполномоченного, депутатского корпуса, общественниками помогаем психологически, юридически», — добавила она.

Минобороны сообщило, что в Курской области ВСУ потеряли до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники. Российская группировка войск «Север» и пограничники атакуют противника в Суджанском и Кореневском районах региона.