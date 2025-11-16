Тихий ужас НАТО. Киев умылся кровью, на Западе шок — украинские ветераны раскрыли правду об успехе России
The Independent: ветераны ВСУ считают НАТО не готовым к конфликту с Россией
Российские беспилотники бороздят украинское небо словно соколы в поисках добычи. Вокруг слышны постоянные взрывы и крики о помощи, от ударов не спасают и мощные бункеры. Все это повседневный ужас украинских бойцов. Это будущее военных конфликтов и Запад не готов к тому, что произойдет в открытом бою с Россией, рассказали ветераны ВСУ в беседе с The Independent.
Признание шокированного парамедика
Медицинскую службу, эвакуацию и обучение бойцов одного из батальонов 3-й бригады на восточном фронте Украины возглавляет американка Ребекка Мацоровски.
Формально она — волонтер, но по факту занимается тем, чем в классической армии ведал бы офицер уровня майора: отвечает за маршруты эвакуации, систему медпомощи на передке, подготовку личного состава.
На вопрос, готово ли НАТО к возможной большой войне с Россией, она отвечает без пауз и дипломатии: «Нет. Нет, и честно — меня это пугает».
В прошлом году Мацоровски проходила подготовку с силами НАТО в Европе. Тренировки были выверены, структурированы, но явно заточены под Афганистан и Ирак. По ее словам, ключевой фактор нынешней войны, дроны, в этой системе практически не учитывался.
«Ощущение было, что нам дают тактику прошлой войны. Там все строилось вокруг линейных действий, понятных линий фронта, классического продвижения. Сейчас этого нет. Все изменилось, а подходы остались прежними», — говорит она.
«Я просто не представляю, как европейские армии выдержат такое, — признается Мацоровски. — Их учат по другим лекалам, они привыкли к другой медицине, к другой логистике. Здесь все иначе».
Европа думает, что ей сойдет с рук
В штабах НАТО предполагают, что Европа уже втянута в некий гибридный конфликт.
Это не только украинский вопрос, но и постоянное давление по всем границам: от информационных кампаний, в которых бьют по доверию к демократическим институтам, до кибератак.
В последнее время участились эпизоды с нарушением воздушного пространства Польши и стран Балтии, с нервной игрой на Балтике и в северных морях.
При этом Европа, как полагают в The Independent, все еще надеется, что ее это каким-то образом все же не затронет.
В редакции отмечают, что если конфликт все же произойдет, Россия вступит в него с огромным преимуществом. В отличие от армий НАТО, российские силы отточили навыки в режиме реального современного масштабного боя.
Украинский ветеран: «Мы в аду»
По словам еще одного украинского офицера, особенно жесткая картина вырисовывается под Покровском. Собеседник The Independent, работающий в этом районе, описывает происходящее словом «ад».
Представитель ВСУ объяснил, что западные военные программы продолжают строиться вокруг классической доктрины «совместных действий»: авиация, бронетехника, пехота и артиллерия должны собираться в мощный кулак, прорывать оборону и развивать успех.
Эта тактика больше не работает.
Эксперт британского аналитического центра Джек Уотлинг полагает, что поле боя стало «прозрачным». Колоссальное количество разведданных, спутники, дроны, сети наблюдения не оставляют шансов на скрытую концентрацию сил.
Россия изобрела бой заново
The Independent утверждает, что тактика России больше не ориентирована на массовость. Теперь украинские силы подвергаются атакам с применением дальнобойных планирующих бомб.
Российские беспилотники выслеживают киевские группы БПЛА в бункерах и вытесняют их с передовых позиций. И, что самое главное, линии логистики подвергаются ударам с ужасающей точностью.
Ранее стало известно, что украинский фронт на Запорожье трещит по швам.