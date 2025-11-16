Российские беспилотники бороздят украинское небо словно соколы в поисках добычи. Вокруг слышны постоянные взрывы и крики о помощи, от ударов не спасают и мощные бункеры. Все это повседневный ужас украинских бойцов. Это будущее военных конфликтов и Запад не готов к тому, что произойдет в открытом бою с Россией, рассказали ветераны ВСУ в беседе с The Independent .

Признание шокированного парамедика

Медицинскую службу, эвакуацию и обучение бойцов одного из батальонов 3-й бригады на восточном фронте Украины возглавляет американка Ребекка Мацоровски.

Формально она — волонтер, но по факту занимается тем, чем в классической армии ведал бы офицер уровня майора: отвечает за маршруты эвакуации, систему медпомощи на передке, подготовку личного состава.

На вопрос, готово ли НАТО к возможной большой войне с Россией, она отвечает без пауз и дипломатии: «Нет. Нет, и честно — меня это пугает».

В прошлом году Мацоровски проходила подготовку с силами НАТО в Европе. Тренировки были выверены, структурированы, но явно заточены под Афганистан и Ирак. По ее словам, ключевой фактор нынешней войны, дроны, в этой системе практически не учитывался.

«Ощущение было, что нам дают тактику прошлой войны. Там все строилось вокруг линейных действий, понятных линий фронта, классического продвижения. Сейчас этого нет. Все изменилось, а подходы остались прежними», — говорит она.

«Я просто не представляю, как европейские армии выдержат такое, — признается Мацоровски. — Их учат по другим лекалам, они привыкли к другой медицине, к другой логистике. Здесь все иначе».