Оборона ВСУ в Запорожской области продолжает сыпаться: за минувшие сутки российские войска освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье. В украинских пабликах паника: ставка Зеленского проморгала буквально все: пока покровский котел все больше уваривается, над Ореховом нависла серьезная угроза, а там и до самого Запорожья недалеко.

Запорожье превратится в город-призрак Рассыпающуюся оборону вэсэушников на запорожском фронте украинские эксперты объясняют пятью факторами. Первая причина ожидаемо дефицит живой силы, вторая — нехватка бронетехники, третья — нехватка оборонных сооружений. «Все они остаются в тылу, а русские их обходят и берут в клещи, что вынуждает ВСУ отступать», — поясняет киевский канал «Легитимный». Вдобавок, продолжают они, на этом участке нет крупных населенных пунктов, которые «можно использовать как фортеци». Сказываются и ошибки «штабных крыс», которые расходуют резервы в лобовых столкновениях.

Наконец, по оценке «Легитимного», есть проблема с экипажами дронов: большая их часть находится на Покровском направлении.

«Это все угрожает тем, что данный фланг окончательно рухнет и тогда придет полный [конец] логистике всей восточной группировки. Плюс Запорожье превратится в Херсон — город-призрак и придется тратить колоссальные ресурсы на содержание. Денег на это нет. Как говорят военные — ставка верховного главнокомандующего *** все», — добавили авторы канала.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И теперь руководство ВСУ буквально стоит перед выбором: какой именно населенный пункт сдавать первым. Будет ли это Покровск-Мирноград, может быть, Купянск или Гуляйполе? Лиман, Северск или Новопавловка? Причем первые три для Зеленского медийно важнее удержать как можно дольше, но ситуация ухудшается ежедневно.

Что происходит в Покровске Провалы в Запорожской области на Украине объясняют тем, что главком ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский бросили все силы на Покровское направление, поэтому наступление российской группировки войск «Восток» попросту проморгали.

В частности, нардеп Марьяна Безуглая несколькими днями ранее заявила, что «генералитет отвлекся на Покровск», чем российская сторона воспользовалась, и далее много если бы да кабы. А что, собственно, происходит сейчас в покровской воронке?

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Котел постепенно «уваривается», то есть противник отходит вглубь, оставляя территории. Военный эксперт Влад Шлепченко при этом отмечает, что ключевая стратегия ВС России не сводится к тому, чтобы как можно раньше занять территорию. Основная задача — выбивать боевой потенциал ВСУ. «Это целенаправленная атака нашей армии. Судя по всему, принято принципиальное решение выбивать мобилизованный потенциал Украины без боев в больших городах. В этом плане все такие среднеразмерные города, с одной стороны, представляют место, которое просто так не бросишь, с другой — обороняться там очень сложно», — пояснил он в интервью «БИЗНЕС Online». При этом, как отмечалось уже много раз прежде, сдавать Покровск Зеленский крайне не хочет из-за очень неблагоприятной медийной картины. Впрочем, нельзя исключать, что рано или поздно все закончится массовой сдачей в плен оставшихся в котле вэсэушников.