Затишье перед бурей. Украине разрешили бить по Москве: как ответит Путин и чем грозят России «Томагавки»

США открыли дверцу клетки, откуда рвется на волю призрак большой войны. Украине фактически разрешили бить прямо по Москве. В Кремле от такой наглости пришли в ярость — есть вероятность, что Россия ответит так, что «Орешник» покажется просто салютом. Почему Зеленский ликует зря, какие ракеты пообещали ВСУ и как политологи оценивают сроки освобождения Донбасса — в материале 360.ru.

Шокирующее решение США Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг 29 сентября заявил, что США не против атак Киева американским дальнобойным оружием вглубь России. «Используйте возможность наносить удары вглубь. Нет ничего неприкосновенного», — добавил чиновник. Несколько дней назад авторы The Wall Street Journal сообщали, что президент США сказал Владимиру Зеленскому, что не возражает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России дальнобойным оружием американского производства. Однако, по версии источников издания, Трамп не стал брать на себя никаких конкретных обязательств по предоставлению Украине дальнобойных ракет. Вице-президент Джей Ди Вэнс позднее подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Украины о приобретении ракет большой дальности Tomahawk.

Фото: РИА «Новости»

Чем Украина может угрожать России Прямого разрешения на дальнобойные удары по России Украина пока не получила. В теории Киев мог бы использовать для атак любые системы большой дальности от европейских партнеров. Для таких целей подходят американские HIMARS с управляемыми боеприпасами GLSDB. Это авиабомбы GBU-39 с дозвуковым ракетным ускорителем, позволяющие стрелять по целям на примерно 160 километров. Такие ракеты уже использовались ВСУ по объектам вблизи российской границы. К примеру, 28 сентября украинские боевики ударили из HIMARS по электростанции в Белгороде. На вооружение Украины поступали и британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp EG весом около 1300 килограммов. Они способны поражать цели на расстоянии свыше 250 километров. Эти снаряды уже неоднократно применялись для ударов по российским объектам. Уже второй год Киев просит германо-шведские ракеты Taurus KEPD-350 с дальностью до 500 километров — столь рискованного решения Европа пока не принимает. Наряду с этими системами Украина, как уверяют в Киеве, расширяет собственные возможности. Неоднократно появлялись в прессе упоминания о модернизированной ракете «Нептун» с дальностью удара в 1000 километров.

Фото: РИА «Новости»

Какие ракеты остались у Киева Украина уже израсходовала значительную часть западных запасов дальнобойных ракет. Еще в марте 2025 у ВСУ закончились ATACMS, способные поражать цели в 300 километрах. Пресса выяснила, что США изначально передали не более 40 таких ракет. В начале 2025 года Украина временно переставала сообщать об ударах европейскими Storm Shadow. Однако уже к осени информация о таких ракетах вновь стала появляться регулярно — в августе ПВО России уничтожили более девяти Storm Shadow над Крымом. По ДНР ВСУ ударили Storm Shadow 8 сентября. Это позволило военным аналитикам предположить, что запас из нескольких десятков этих ракет у Киева еще остался. В августе Госдеп США одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM, дальность которых составляет до 450 километров. Ожидалось, что эти боеприпасы поступят в ВСУ уже осенью. Однако позднее выяснилось, что лишь 10 таких ракет поступят Украине только в октябре. И неясно, разрешила ли администрация Трампа использовать их для ударов вглубь России.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве слышали последние заявления американских высокопоставленных чиновников о возможности ударов вглубь России ракетами Tomahawk. В Кремле, как добавил представитель Кремля, считают важным вопрос, кто будет принимать решение о запуске ракет, если даже те находятся на территории Украины: киевские власти или американские военные. Чем опасны ракеты Tomahawk Передать Tomahawk Украине США могли бы через партнеров. Однако это связано с трудноисполнимыми условиями. Ракету Tomahawk запускают с кораблей и подводных лодок. Ее вариант в наземном варианте есть, но это — новейшее оружие, его пока мало и в американских арсеналах. Кроме того, появление у ВСУ Tomahawk станет значительной эскалацией. Украина получит оружие, которое будет угрожать многим стратегически важным целям, включая Москву. Однако только обещание США без передачи ракет может иметь и другой смысл — таким образом Белый дом мог бы пытаться усилить свои переговорные позиции. Tomahawk — крылатая ракета большой дальности морского базирования. Оснащается боевой частью порядка 450 килограммов, летит предельно низко, используя комбинированную навигацию, что усложняет перехват и обнаружение. Главная особенность — дальность до 2500 километров. Изначально Tomahawk могли нести ядерный заряд. Сейчас такие модификации на вооружении США не стоят. Однако и США, и союзники в Европе всегда с большой опаской относились к потенциальной возможности создания условий для применения ядерного оружия. Передача таких ракет — безусловный риск. Особенно учитывая четкие формулировки российской ядерной доктрины.

Фото: РИА «Новости»

Почему ВСУ ждет катастрофа Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой отметил, что Келлог начал давать интервью по Tomahawk сразу после очередной поездки в Киев. Специалист предположил, что за такие действия чиновник получил деньги от украинских лоббистов. Действует Келлог очень аккуратно, из его слов никаких конкретных действий выявить невозможно.

И Вэнс, и Трамп очень жестко начали выстраивать риторику в отношении России. Это стало видно после намечающейся катастрофы для ВСУ под Красноармейском и Купянском. Я связываю эти параллели. Евгений Михайлов

Специалист допустил, что Трамп все же продаст Tomahawk европейцам для передачи украинским властям. Однако напрямую он вряд ли разрешит Зеленскому бить по России. «Думаю, что он не настолько безумен, потому что это уже можно расценивать как прямое вовлечение США в конфликт», — объяснил Михайлов. На страже России — разведка Михайлов добавил, что первые ракеты могут даже направиться в сторону Украины. Однако, добавил политолог, российская разведка работает великолепно — учитывая постоянно обновляющуюся информацию об уничтожении серьезных запасов вооружений ВСУ. Взорвут, при необходимости, и Tomahawk. Михайлов напомнил, что сообщений об ударах по российским объектам ATACMS и HIMARS становится все меньше. Политолог предположил, что ВСУ оставили лишь небольшие запасы дефицитных снарядов «на экстренный случай».

Я бы доверял заявлениям Минобороны. Об уничтожении складов с западным вооружением. Хранились там и ATACMS, и другие ракеты. Украина пытается свои «Фламинго» запустить в производство, но этого мы сделать не даем. Ракеты «Нептун» тоже не способны нанести какой-то серьезный ущерб. Евгений Михайлов

Фото: РИА «Новости»

Затишье перед бурей Ракеты Tomahawk Михайлов признал серьезным оружием. И предположил, что бить по таким поставкам нужно еще до того, как те появятся на украинской территории. «Это сугубо мое личное мнение. Считаю, что если мы засекли Tomahawk где-то рядом с украинской границей, нужно найти повод для нанесения удара. Это будет официальная цель», — добавил Михайлов. Специалист также указал, что Москва специально не усиливает сейчас военную риторику. В Кремле напротив призывают к скорейшему завершению конфликта.

Мы все время говорим: «Ребята, давайте жить дружно. Вы ничего не измените. Мы все равно порвем всех, мы победим». Это бесит западных партнеров Украины. Они видят, что мы побеждаем. Евгений Михайлов

В беседе с политологом Регина Орехова предположила, что в публичном пространстве сейчас наблюдается некое «затишье перед бурей». Евгений Михайлов с таким тезисом согласился. Он указал, что такое затишье может быть результатом кулуарных переговоров. С другой стороны, на этом фоне странными выглядят заявления европейских лидеров о якобы российских дронах и самолетах, которые заходили на территорию Евросоюза.

Реакция Трампа, призвавшего бить по таким самолетам, идет вразрез с попытками Италии и Германии урегулировать ситуацию. Глава Финляндии Стубб, напомнил Михайлов, также призывал к более спокойной риторике. «То есть Европу качает. Есть партия мира и партия войны — она хочет войны. Ситуация нестабильная», — признал Михайлов.

Видео: 360.ru

Когда освободим Донбасс? Политолог полагает, что многое в зоне конфликта изменится в ближайшие несколько месяцев. «Месяц-два, я думаю, и будет освобождение Донбасса. И там уже можно выстраивать иной диалог. Они прекрасно понимают, что Украина потеряет Донбасс», — заявил Михайлов. Саму ситуацию специалист Михайлов счел схожей с началом XX века. После Первой мировой войны многие государства стабилизировались десятилетиями.

Вполне вероятно, сейчас будет и нас всех трясти пару десятилетий. Главное, чтобы не дошло до ядерной войны. Евгений Михайлов